Real Madrid vs. Athletic Bilbao: LIVE-STREAM, TV, TICKER - die Übertragung des letzten Spiels von Karim Benzema

Karim Benzema absolviert am Sonntagabend sein letztes Spiel für Real Madrid. Wo wird die Partie heute live übertragen?

Nach 14 Jahren im Klub wird mit Karim Benzema eine absolute Vereinslegende Real Madrid in diesem Sommer verlassen.

Und heute steigt damit die letzte Partie, die der 35-jährige Franzose im Trikot der Königlichen bestreiten wird: Athletic Bilbao ist am letzten Spieltag in LaLiga zu Gast im Bernabéu, los geht es am Sonntag um 18.30 Uhr.

Wo wird Real gegen Bilbao heute live übertragen? GOAL gibt Euch hier alle wichtigen Informationen dazu.

Real Madrid vs. Athletic Bilbao: Das letzte Spiel von Karim Benzema heute im LIVE-STREAM schauen

DAZN zeigt / überträgt jedes Spiel aus LaLiga live. Daher hat der Streamingdienst natürlich auch Real Madrid gegen Bilbao heute Abend im Programm.

Kurz vor dem Anpfiff, also gegen 18.30 Uhr, startet die Übertragung. Flo Hauser wird die Partie kommentieren, als Experte ist Michi Hofmann im Einsatz. Um zuschauen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo bei DAZN, alle Informationen dazu findet Ihr HIER.

Die offizielle Verabschiedung von Benzema, der wohl zu Al-Ittihad nach Saudi-Arabien wechseln wird, findet übrigens am Dienstag statt.

Real Madrid vs. Bilbao heute live im TV schauen: Geht das?

Live auf dem Fernseher könnt Ihr den letzten Auftritt von Benzema für Real beim TV-Sender DAZN 1 verfolgen. Wie Ihr den Kanal buchen könnt, erfahrt Ihr HIER.

Getty

Natürlich könnt Ihr aber auch einfach die kostenlose DAZN-App auf Eurem Smart-TV installieren und Real gegen Bilbao so auf dem großen Bildschirm schauen. Oder Ihr verbindet Euren Laptop per HDMI-Kabel mit dem Fernseher.

Real Madrid vs. Athletic Bilbao heute im LIVE-TICKER

Bei GOAL gibt es einen LIVE-TICKER zum Duell zwischen Real und Bilbao, der Euch über alle wichtigen Szenen aus dem Bernabéu von heute Abend informiert.

Über diesen Link kommt Ihr direkt zum TICKER!

Real Madrid vs. Athletic Bilbao im LIVE-STREAM und TV: So wird das letzte Spiel von Benzema übertragen

LIVE-STREAM DAZN TV DAZN 1 LIVE-TICKER GOAL

Real gegen Bilbao heute: Spielt Benzema? Die Aufstellung von Madrid

Courtois - Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho - Kroos, Camavinga, Ceballos - Rodrygo, Vinicius, Benzema