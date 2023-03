Wird Real Madrid vs. Barcelona heute übertragen? Die Copa del Rey live im STREAM und TV sehen

Heute steigt der Clasico Real Madrid vs. Barcelona. Aber wird die Copa del Rey heute live im STREAM und TV übertragen? GOAL bietet alle Infos.

In der spanischen Copa del Rey finden in dieser Woche die Halbfinal-Hinspiele statt. Im Zuge dessen steigt am Donnerstag der Clasico Real Madrid vs. Barcelona. Der Anpfiff im Estadio Santiago Bernabeu ertönt um 21.00 Uhr.

Real Madrid vs. Barcelona: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Der Zweite und der Spitzenreiter in der LaLiga traten in dieser Saison zweimal gegeneinander an. Hierbei feierten die Königlichen zunächst im Oktober in der Meisterschaft an gleicher Ort und Stelle einen Heimerfolg.

Danach entschieden die Blaugrana Mitte Januar in Saudi-Arabien das Finale der Supercopa für sich. Anschließend bezwangen Real Madrid und Barcelona im Viertelfinale der Copa del Rey vor eigenem Publikum Atletico Madrid und Real Sociedad.

Heute kommt es in der spanischen Copa del Rey zum Clasico Real Madrid vs. Barcelona. Doch wird das Spiel heute live im STREAM und TV übertragen? GOAL hat alle Infos dazu, zum TICKER sowie zu den Aufstellungen.

Real Madrid vs. Barcelona: Die Eckdaten zum Clasico in der Copa del Rey auf einen Blick

Spiel: Real Madrid vs. Barcelona Datum: Donnerstag, 2. März 2023 Uhrzeit: 21.00 Uhr Stadion: Estadio Santiago Bernabeu (Madrid)

Real Madrid vs. Barcelona heute live im TV anschauen

Sportdigital FUSSBALL sicherte sich Anfang Januar die Senderechte an der Supercopa und an der Copa del Rey. Daher könnt Ihr die Begegnungen der spanischen Pokalwettbewerbe drei Spielzeiten lang mitverfolgen. Doch wird der Clasico Real Madrid vs. Barcelona heute im TV übertragen?

Real Madrid vs. Barcelona heute live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Ihr könnt das Kräftemessen zwischen den Königlichen und den Blaugrana heute im Fernsehen sehen. Allerdings müsst Ihr dafür Geld auf den Tisch legen. Denn: Sportdigital FUSSBALL ist ein Bestandteil der Pakete von Sky und von anderen Pay-TV-Anbietern. Zudem kooperiert der Sender mit DAZN.

Getty Images

Dort könnt Ihr unter anderem ein Unlimited Monats- oder Jahresabo abschließen. Hierfür müsst Ihr monatlich 39,99 Euro und 29,99 Euro ausgeben. Die Webseite zeigt Euch die zusätzlichen Angebote. Zudem versorgt Euch der Streaming-Anbieter hier mit weiterführenden Details:

Der Abschluss nimmt wenige Augenblicke in Anspruch. Anschließend müssen die Besitzer von Smart-TVs die kostenfreie Anwendung herunterladen. Außerdem könnt Ihr Eure Fernseher per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook verbinden. Aber nachfolgend findet Ihr die Eckdaten zur Ausstrahlung des Clasicos Real Madrid vs. Barcelona in der Copa del Rey:

Sender: Sportdigital FUSSBALL

Sportdigital FUSSBALL Übertragungsbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielbeginn: 21.00 Uhr

Real Madrid vs. Barcelona heute live im STREAM sehen

Wenn Ihr kein TV-Gerät zur Hand habt, könnt Ihr die Partie im Estadio Santiago Bernabeu heute live im STREAM sehen. Somit könnt Ihr den Königlichen und den Blaugrana mit einer geeigneten Internetverbindung von überall aus auf die Beine schauen. Dafür stehen zwei Alternativen zur Auswahl.

Alle Spiele der Copa del Rey gibt es LIVE bei Sportdigital.de

Sportdigital.de verweist Euch auf der Startseite sowie in der Mediathek auf die Übertragung des Clasicos Real Madrid vs. Barcelona. Allerdings benötigt Ihr einen Tagespass, einen Monatspass oder einen Jahrespass. Hierfür müsst Ihr 2,99 Euro, 4,99 Euro und 44,99 Euro ausgeben. Ihr könnt die erste Option ab dem Erwerb 24 Stunden lang nützen. Zudem könnt Ihr einen Monats- und / oder Jahrespass jederzeit kündigen.

DAZN sendet das gesamte Angebot auch im Internet

Überdies sendet DAZN sein komplettes Programm online. Das gilt ebenso für die Angebote der Kooperationspartner wie Sportdigital FUSSBALL. Ihr könnt davon auch mit Smartphones und Tablets profitieren.

Zur Copa del Rey via TICKER am Laufenden bleiben

Zudem versorgt Euch GOAL mit einem TICKER zum Clasico Real Madrid vs. Barcelona. Damit erfahrt Ihr alles zu den relevanten Ereignissen im Estadio Santiago Bernabeu. Hierfür bekommt Ihr von uns Push-Mitteilungen.

Wird Real Madrid vs. Barcelona heute übertragen? Die Copa del Rey live im STREAM und TV sehen

Im Pay-TV: Sportdigital FUSSBALL / DAZN Im LIVE STREAM: Sportdigital.de / DAZN Im LIVE TICKER: GOAL

Real Madrid vs. Barcelona: Die Aufstellungen zur Copa del Rey

Die Startformationen folgen ungefähr 60 Minuten vor dem Anpfiff.