Endrick zum FC Chelsea? Supertalent soll schon in London gewesen sein

Die Creme de la Creme des europäischen Fußballs ist scharf auf Endrick. Bei Chelsea ist man guter Dinge, den Brasilianer unter Vertrag zu nehmen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Chelsea wirbt intensiv um die Dienste des brasilianischen Stürmers Endrick. Das berichtet die Times. Demnach sei die Familie des Angreifers von Palmeiras zu Besuch in London gewesen und habe sich das Trainingsgelände in Cobham angeschaut. Endricks Vater Douglas, der die Gespräche mit mehreren interessierten Klubs führt, sei ebenso vor Ort gewesen wie der 16-Jährige selbst. Dieser habe sich intensiv mit Landsmann und Chelsea-Star Thiago Silva ausgetauscht.

WAS IST DER HINTERGRUND? Endrick ist aktuell wohl der begehrteste Teenager im Weltfußball. Der 16-Jährige gilt als riesiges Talent und erzielte in 13 Spielen für Palmeiras neun Tore. Er soll Bei Real Madrid, dem FC Barcelona und PSG Begehrlichkeiten geweckt haben. Laut des Times-Berichts sei man bei Chelsea aber zunehmend zuversichtlich, das Rennen um Endrick zu gewinnen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Endrick unterschrieb im Sommer einen ersten Profivertrag bei Palmeiras, in dem nach brasilianischen Medienberichten eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro enthalten ist. Der Kontrakt beim brasilianischen Meister läuft bis 2025. Es wird erwartet, dass der U17-Nationalspieler Palmeiras aber bereits vorher verlässt. Laut Evening Standard soll ein Wechsel vollzogen werden, sobald der Linksfuß 18 Jahre alt ist. Die Formalitäten könnten aber bereits demnächst geklärt werden.