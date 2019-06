Real Madrid: Leihgabe Alvaro Tejero vor Wechsel zu LaLiga-Konkurrent

Leihgabe Alvaro Tejero von Real Madrid soll vor einem Wechsel zu einem Liga-Konkurrenten stehen. Zwei Klubs sind dabei in der engeren Auswahl.

Rechtsverteidiger Alvaro Tejero von steht laut Informationen der Marca vor einem Wechsel innerhalb Spaniens. Mit dem und seien zwei -Klubs die heißesten Anwärter auf die Dienste des Abwehrspielers.

Eibar soll dabei Favorit auf die Dienste des 22-Jährigen sein. Es steht eine Ablöse von rund drei Millionen Euro im Raum. Die Basken hatten Ende Mai bereits beim talentierten Linksverteidiger Marc Cucurella vom FC Barcelona ihre Kaufoption gezogen.

Tejero steht seit 2013 bei den Königlichen unter Vertrag. Er durchlief ab der U17 alle Jugendmannschaften Reals und absolvierte 102 Spiele für die Castilla sowie fünf Einsätze für die Profimannschaft in Pokal und Liga.

In der abgelaufenen Saison war Alvaro an Zweitligist Albacete Balompie ausgeliehen und kam der auf ein Tor und zehn Assists in 41 Pflichtspielen. In den vergangenen Wochen wurde er auch mehrfach als Kandidat beim Bundesligisten gehandelt.