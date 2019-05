SD Eibar zieht Kaufoption bei Barcelonas Marc Cucurella, Wechsel in die Bundesliga trotzdem möglich

Der junge Außenverteidiger bleibt erstmal in Eibar. Die Frage ist nur, wie lange noch.

Der spanische Erstligist hat seine Kaufoption auf den vom ausgeliehenen Marc Cucurella gezogen. Für zwei Millionen Euro bindet der Tabellenzwölfte der abgelaufenen Saison in Cucurella fix. Es steht aber zu erwarten, dass dies nur der erste Zug in einem längeren Transferpoker ist – der den 20-Jährigen am Ende auch in die bringen könnte.

Der FC Barcelona besitzt eine Rückkaufoption auf Cucurella und es wahrscheinlich, dass der Meister und Pokalfinalist diese auch ziehen wird. Sie liegt bei vier Millionen Euro. Bei Barca könnte der Linksverteidiger entweder als Konkurrent und möglicher Nachfolger von Jordi Alba aufgebaut werden. Oder die Katalanen entscheiden sich dazu, ihn für eine deutlich höhere Ablösesumme direkt zu verkaufen.

FC Barcelona: Wechselt Marc Cucurella zu Gladbach oder ?

Interesse an Cucurella gibt es nach dessen starker Saison in Eibar massig. So sollen gemäß eines Berichts der Sport unter anderem die Ligakonkurrenten und ihre Fühler ausgestreckt haben.

Auch mehrere Klubs aus der Bundesliga werden seit Wochen als mögliche neue Arbeitgeber des Junioren-Nationalspielers gehandelt. Zunächst war von einem Interesse Borussia Dortmunds die Rede, nun sollen auch die Europa-League-Teilnehmer Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt mitmischen.

Cucurella stammt aus der -Jugend, 2014 schloss er sich Barca an. In der vergangenen Spielzeit schaffte er seinen Durchbruch im Profigeschäft und lief für Eibar in 33 Pflichtspielen auf. Dabei gelangen ihm zwei Tore und zwei Assists.