Real Madrid offenbar scharf auf Alejandro Garnacho von Manchester United

Alejandro Garnacho könnte es zurück in seine Heimatstadt ziehen. Ein Angebot über eine Verlängerung bei United soll er bereits abgelehnt haben.

WAS IST PASSIERT? Alejandro Garnacho ist bei Manchester United eine der Entdeckungen der Saison. Wie The Independent berichtet, hat der Argentinier das Interesse vom amtierenden spanischen Meister Real Madrid auf sich gezogen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Für einen Transfer zu den Königlichen sprechen die jüngsten Entwicklungen. So soll Garnacho mit seinem Salär von rund 400.000 Euro pro Jahr unzufrieden sein und zuletzt auch eine Vertragsverlängerung mit einer Gehaltserhöhung auf über eine Million Euro abgelehnt haben.

WIE GEHT ES WEITER? In Manchester verfügt Garnacho über einen Vertrag bis 2024 mit einer Option auf eine weitere Saison. Neben Real gilt auch Juventus als Interessent, aufgrund der laufenden Finanzermittlungen rund um die Alte Dame werden die Madrilenen jedoch die besseren Karten im Transferpoker haben.

DIE TRANSFERGESICHTE: Garnacho ist in Madrid geboren und spielte seit seinem elften Lebensjahr für die Jugend von Reals Stadtrivalen Atlético. Im Jahr 2020 verließ der heutige argentinische U20-Nationalspieler die Rojiblancos und schloss sich der Jugend von United an.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Bei den Nordengländern feierte Garnacho im April 2022 unter Trainer Ralf Rangnick beim 1:1 gegen den FC Chelsea sein Profidebüt. In der laufenden Spielzeit kommt er in allen Wettbewerben auf drei Tore und sechs Vorlagen in 19 Spielen.