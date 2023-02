Real Madrid vs. Al-Ahly Kairo: LIVE STREAM und TV – wo läuft die Klub-WM heute?

Real Madrid trifft im Halbfinale der Klub-WM auf Al-Ahly Kairo. GOAL hat alle nötigen Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Heute Abend (8. Februar 2023) kämpfen Al-Ahly Kairo und Real Madrid um den Einzug in das Finale der Klub-WM. Das Spiel wird um 20 Uhr im Moulay-Abdallah-Stadion in Riad angepfiffen.

In LaLiga hängt Real aktuell dem FC Barcelona etwas hinterher. Der Rückstand auf Barca beträgt mittlerweile acht Punkte. Während die anderen Teams in Spanien den 21. Spieltag absolvieren, trifft Real jetzt also in Marokko bei der Klub-WM auf Al-Ahly Kairo.

Das Team aus Ägypten setzte sich zuvor gegen Auckland City und die Seattle Sounders durch. Ob die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti heute die Endstation für das Team aus Kairo ist, sehen wir ab 20 Uhr.

GOAL hat wie gewohnt alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Real Madrid vs. Al-Ahly Kairo heute im TV und LIVE STREAM: Die Eckdaten zur Partie

Begegnung Real Madrid vs. Al-Ahly Kairo Wettbewerb Klub-WM / Halbfinale Anpfiff 8. Februar - 20 Uhr Spielort Moulay-Abdallah-Stadion (Riad)

Real Madrid vs. Al-Ahly Kairo: Gibt es eine TV-Übertragung der Klub-WM heute?

Alle Fans, die auf eine TV-Übertragung des Spiels hoffen, müssen wir leider enttäuschen. Das Halbfinale der Klub-WM werdet Ihr nicht im TV verfolgen können. Keiner der üblichen Sender hat sich nämlich die Übertragungsrechte an dieser FIFA-Veranstaltung gesichert.

GettyImage

Real Madrid vs. Al-Ahly Kairo: Die Klub-WM heute per LIVE-STREAM sehen

Etwas positives bzgl. einer Übertragung können wir aber doch berichten. FIFA+ bietet Euch nämlich einen LIVE-STREAM zum Spiel an. Das hört sich jetzt danach an, als müsstet Ihr für die Livebilder der Klub-WM bezahlen, allerdings ist der LIVE-STREAM dort tatsächlich frei zugänglich.

Ihr müsst Euch lediglich bei FIFA+ mit einer gültigen E-Mail-Adresse registrieren und bekommt dann direkt Zugang zu den LIVE-STREAMS der Klub-WM. Was Ihr natürlich braucht, ist ein internetfähiges Gerät, mit dem Ihr den STREAM dann verfolgen könnt. Genauere Infos zu FIFA+ und den STREAM zum Spiel gibt es hier.

Jeden Freitag und Sonntag die Bundesliga bei DAZN sehen!

Mit einer Übertragung der FIFA-Klub-WM kann der Streamingdienst DAZN zwar nicht aufwarten, dafür werdet Ihr als Fußballfans dort sicherlich trotzdem fündig. DAZN zeigt neben der Bundesliga nämlich auch die Königsklasse, sowie die französische, italienische und spanische Liga.

Dazu kommen noch die NBA, NFL, UFC, Motorspot oder Tennis u.v.m. Kostenmäßig müsst Ihr bei DAZN jetzt mit 39,99 Euro pro Monat im Monatsabo und 29,99 Euro monatlich im Jahresabo rechnen.

Der Sport-Streamingdienst hat allerdings auch noch günstigere Abo-Varianten im Angebot, mit denen Ihr dann etwas weniger per LIVE-STREAM sehen könnt. Hier könnt Ihr mehr dazu nachlesen.

Noch mehr Infos zu DAZN allgemein gibt es hier:

Getty Images

Real Madrid vs. Al-Ahly Kairo heute live: Der LIVE-TICKER von GOAL

Falls Ihr die 90 Minuten des Halbfinals der Klub-WM gerne per LIVE-TICKER verfolgen wollt, dann seid Ihr bei GOAL genau richtig. Hier verpasst Ihr keine wichtige Szene und werdet fast in Echtzeit über alle relevanten Szenen des Spiels informiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Real Madrid vs. Al-Ahly heute im LIVE STREAM: Die Aufstellungen der Mannschaften

Das ist die Aufstellung von Real:

Lunin - Valverde, Rüdiger, Alaba, Nacho - Kroos, Modric, Camavinga, Tchouameni - Vinicius, Rodrygo

Al-Ahly setzt auf folgende Aufstellung:

Elshenawy - Hany, Abdelmonem, Metwally, Maaloul - Dieng, Elsoulia, Afsha - Abdelkader, Elshahat, Sherif