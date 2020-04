Stürmer-Legende Ronaldo schwärmt von David Beckham: "Einer der Besten"

Ronaldo und David Beckham spielten gemeinsam für Real Madrid. Im gemeinsamen Gespräch war Stürmer-Ikone Ronaldo voll des Lobes für den Engländer.

Der ehemalige Stürmer-Star Ronaldo hat von seinem ehemaligen Mitspieler David Beckham in den höchsten Tönen geschwärmt.

"Du warst einer der Besten", lobte Ronaldo seinen einstigen Real-Kollegen in einem gemeinsamen Videochat auf Instagram. Der Brasilianer führte aus: "Wie du den Ball berührt hast…ohne mich anzusehen, aber der Ball kam an. Dafür sollte ich dir danken!"

Ronaldo, mittlerweile Klubbesitzer des spanischen Erstligisten und Beckham, der den US-amerikanischen Verein Inter Miami gegründet hat, sprachen auch über ihre beiden Aufgaben als Funktionäre.

Ronaldo: "Wir sollten ein Freundschaftsspiel veranstalten"

"Wir sind mit Miami in der ersten Saison und es ist schwierig", sagte der Engländer mit Blick auf die erste Spielzeit in der . Ronaldo sagte: "Ich mag eure Farben. Wir haben bei Valladolid dieselben Farben. Nach all dem hier (der Corona-Krise; Anm.) sollten wir ein Freundschaftsspiel veranstalten."

Ronaldo und Beckham trugen zwischen 2003 und 2007 gemeinsam das Trikot der Königlichen.