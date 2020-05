RB Leipzig vs. Hertha BSC live: Die Bundesliga im LIVE-TICKER - 1:1

RB Leipzig gegen Hertha BSC - so lautet ein Duell am 28. Spieltag der Bundesliga. Hier gibt es die komplette Partie kostenlos im LIVE-TICKER.

Am 28. Spieltag der empfängt in der Red Bull Arena. Anpfiff der Partie ist am frühen Mittwochabend um 18.30 Uhr . Hier könnt Ihr die komplette Partie zwischen den Teams von Julian Nagelsmann und Bruno Labbadia im LIVE-TICKER verfolgen.

Wer die Partie lieber live im TV oder LIVE-STREAM verfolgen will, kann das natürlich auch tun. In einem separaten Artikel auf unserer Seite findet Ihr alle Informationen zur Übertragung von Leipzig gegen Hertha .

RB Leipzig vs. Hertha BSC 1:1 (1:1) Tore: 0:1 Grujic (9.), 1:1 Klosterman (24.) Aufstellung RBL Gulacsi - Laimer, Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Sabitzer, Adams- Olmo, Nkunku - Schick, Werner Aufstellung Hertha Jarstein - Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt (10., Mittelstädt) - Skjelbred, Grujic, Darida - Lukebakio, Ibisevic, Cunha Gelbe Karten: Pekarik (42.), Halstenberg (45. +4)

53' Hertha wirkt seit Wiederbeginn recht agil. Die Berliner lassen sich häufig vorn blicken, erarbeiten sich einen Eckstoß. Vladimir Darida tritt diesen in die Mitte. Marko Grujic köpft links am Tor vorbei.

50' Maximilian Mittelstädt macht sich um die erste Abschlusshandlung des zweiten Durchgangs verdient. Der Distanzschuss jedoch beschwört keine Gefahr herauf und fliegt rechts am Kasten von Peter Gulacsi vorbei.

49' Dann versucht die Hertha, in die Spitze zu spielen. Vladimir Darida hebt den Ball gefühlvoll Richtung Sechzehner. Matheus Cunha lauert, doch Lukas Klostermann unterbindet die Aktion mit einer akrobatischen Abwehraktion.

48' Rein optisch ändert sich nicht so viel. Die Herangehensweise beider Mannschaften gestaltet sich genauso, wie das über weite Strecken der ersten Hälfte über die Bühne ging.

46' Ohne weitere personelle Veränderungen schicken beide Trainer ihre Mannschaften in den zweiten Spielabschnitt. Bruno Labbadia hatte ja bereits ganz früh den verletzten Marvin Plattenhardt durch Maximilian Mittelstädt ersetzen müssen.

RB Leipzig vs. Hertha BSC im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

46' Das Runde rollt wieder über das Grüne.

Zwei Tore haben uns die Profis also bereits geliefert. Zwischen RB Leipzig und Hertha BSC steht es nach 45 Minuten 1:1. Zwei Standardsituationen sorgten für Zählbares. Dabei handelte es sich um die erste Ecke der jeweiligen Mannschaft, die gleich zum Erfolg führte. Die Gäste legten früh vor. Im weiteren Verlauf hielten die Männer von Bruno Labbadia eine gute Balance zwischen konzentrierter Abwehrarbeit und Ausflügen nach vorn. Aus dem Spiel heraus ließen die Herthaner dem Gegner nicht viel zu. Natürlich hatten die Hausherren insgesamt deutlich mehr von der Partie. Doch fehlten den Bemühungen noch Ideen und das nötige Tempo, um die Berliner Abwehr ins Wanken zu bringen. Und so wirkten die Hauptstädter in der Summe sogar einen Hauch zielstrebiger und gefährlicher.

RB Leipzig vs. Hertha BSC im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45' +4' Dann hat Bastian Dankert fürs Erste genug gesehen und bittet die Akteure zur Pause in die Kabinen.

RB Leipzig vs. Hertha BSC im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

45' + 4' Marcel Halstenberg steigt Matheus Cunha auf den Fuß und organisiert sich einen spielfreien Montag. Dann nämlich wird der Nationalspieler wegen dieser fünften Gelben Karte gesperrt fehlen.

45' + 4' Eine Freistoßgelegenheit wird sich den Rasenballern noch bieten. Christopher Nkunku und Marcel Halstenberg stehen nahe der linken Strafraumgrenze bereit. Letzterer zieht mit dem linken Fuß ab, zielt aufs kurze Eck. Dorthin taucht Rune Jarstein ab und hält sicher.

45' + 2' Auch in der Nachspielzeit bleibt es dabei, RB hat mehr vom Spiel. Allerdings überstürzen die Sachsen überhaupt nichts. Der Ausgleich ist schließlich geschafft. Für alles Weitere bleibt nach dem Seitenwechsel noch genügend Zeit.

45' Soeben läuft die reguläre Spielzeit des ersten Durchgangs ab. Auch aufgrund der vielen Unterbrechungen gibt es noch vier Minuten obendrauf.

RB Leipzig vs. Hertha BSC im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

42' Wegen eines Fouls an Christopher Nkunku fängt sich Peter Pekarik die erste Gelbe Karte der Partie ein. Für den Slowaken ist das die zweite Verwarnung der Saison.

41' Dann werden die Gäste in der Tat mal wieder gefährlich. Dodi Lukebakio setzt sich auf der rechten Seite durch, spielt den Ball flach in die Mitte. Nahe des Elfmeterpunktes versucht sich Vedad Ibisevic aus der Drehung, bekommt aber zu viel Rücklage. Der Rechtsschuss fliegt somit übers Tor.

39' Weiterhin zeigt sich die Alte Dame bemüht, einen aktiven Beitrag zum Spiel zu leisten. Immer wieder tauchen die Hauptstädter in der gegnerischen Hälfte auf.

37' Marcel Sabitzer tritt einen Freistoß aus halblinker Position. Der Rechtsschuss bleibt an der Berliner Mauer hängen und springt links am Kasten von Rune Jarstein vorbei. Wenig später mischt Konrad Laimer wieder mit.

35' Nun liegt Konrad Laimer am Boden, muss behandelt werden. Die medizinischen Abteilungen beider Vereine haben heute einiges zu tun. An seinem 23. Geburtstag - herzlichen Glückwunsch - wird der Salzburger am Spielfeldrand weiter versorgt.

34' Peter Gulacsi will das Spiel durchs Zentrum aufbauen, spielt Marcel Sabitzer an, der aber von Per Skjelbred Druck bekommt. Der Rückpass bringt den Keeper in Schwierigkeiten. Der Ungar geht sicherheitshalber mit der Hand hin und verursacht eine Ecke. Diese zieht keine Gefahr nach sich.

32' Hertha bleibt zumindest sporadisch aktiv, versucht über schnelles Umschalten eigene Aktionen zu generieren. Jetzt ist Dodi Lukebakio auf der rechten Seite unterwegs, bekommt es dort mit Konrad Laimer zu tun - und rutscht aus.

29' Recht häufig bekommen die Profis heute was auf die Mütze. Immer wieder muss die Begegnung wegen Problemen mit dem Kopf unterbrochen werden. Jetzt bekommt Marko Grujic im Luftkampf die Schulter von Marcel Sabitzer ab - erholt sich aber schnell und ohne medizinische Hilfe.

TOOOR! RB Leipzig - Hertha BSC 1:1 | Torschütze: Klostermann

24' Auch die Sachsen nutzen ihren ersten Eckstoß der Begegnung zum Tor. Christopher Nkunku schreitet auf der rechten Seite zur Tat. Lukas Klostermann geht gut in die Hereingabe, wird von Marko Grujic nicht gestört und verlängert den Ball per Kopf ins lange Eck. Für den Verteidiger ist das der dritte Saisontreffer.

23' Kurz nachdem der Spielbetrieb wieder aufgenommen wurde, kehrt nun Vladimir Darida zurück. Mal sehen, ob der Tscheche das besser wegsteckt als vorhin Teamkollege Marvin Plattenhardt, der über Probleme beim Sehen klagte.

20' Erneut rasseln zwei Spieler zusammen. Diesmal liegen im Anschluss Dani Olmo und Vladimir Darida am Boden. Vor allem bei Letzterem brummt der Schädel. Die Behandlung nimmt einiges an Zeit in Anspruch. Olmo erholt sich zügiger.

16' Dagegen geht den Rasenballern die Zielstrebigkeit noch ab. Zwar probiert sich jetzt Dani Olmo, doch der Rechtsschuss des Spaniers wird abgeblockt.

15' Völlig tatenlos wollen die Herthaner die Angelegenheit nicht über die Bühne bringen. Aus der zweiten Reihe sorgt Vladimir Darida für eine weitere Abchlusshandlung. Der Rechtsschuss verfehlt den Kasten von Peter Gulacsi.

13' Direkt im Anschluss muss Marvin Plattenhardt dennoch ausgewechselt werden. Beim Zusammenprall hat sich der Linksverteidiger mutmaßlich eine Gehirnerschütterung zugezogen und wird durch Maximilian Mittelstädt ersetzt.

RB Leipzig vs. Hertha BSC im LIVE-TICKER: WECHSEL

RB Leipzig vs. Hertha BSC im LIVE-TICKER: WECHSEL

11' Direkt im Anschluss muss Marvin Plattenhardt dennoch ausgewechselt werden. Beim Zusammenprall hat sich der Linksverteidiger mutmaßlich eine Gehirnerschütterung zugezogen und wird durch Maximilian Mittelstädt ersetzt.

TOOOR! RB Leipzig - Hertha BSC 0:1 | Torschütze: Grujic

9' Marvin Plattenhardt kümmert sich um den Eckstoß von der linken Seite. Die Hereingabe fliegt gefährlich an den Torraum. Fünf Meter vor dem Tor darf Marko Grujic ohne Bedrängnis walten, hält den rechten Fuß hin und befördert die Kugel volley rechts in die Kiste.

9' Dann wird die erste Ecke der Partie ausgesprochen

7' Dann fliegt erstmals ein Ball aufs Tor. Nach einem Zuspiel von Marcel Sabitzer zieht Konrad Laimer aus recht zentraler Position ab. Der Rechtsschuss gerät nicht platziert genug und wird eine Beute von Rune Jarstein. Erst nach dieser Szene kehrt Marvin Plattenhardt ins Spiel zurück.

6' Auch Tyler Adams kühlt sich wärend der Unterbrechung den Kopf. Wenig später rollt der Ball wieder über die Wiese.

5' Nach einem Zusammenprall mit Tyler Adams geht Marvin Plattenhardt zu Boden. Dani Olmo spielt den Ball ins Aus. So kann Bastian Dankert die Betreuer auf den Rasen rufen.

3' Hertha lässt gleich mal erkennen, auch selbst etwas auf die Beine stellen zu wollen. Ein erster Abschlussversuch von Dodi Lukébakio wird allerdings abgeblockt. Kurze Zeit später wird eine Abseitsposition von Vedad Ibisevic abgepfiffen.

2' In Leipzig strahlt die Abendsonne vom Himmel. Es herrschen allerbeste Bedingungen, denn der Rasen präsentiert sich in hervorragender Verfassung. Einzig die Zuschauer fehlen uns in diesen Wochen.

RB Leipzig vs. Hertha BSC im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Der Ball rollt, Hertha BSC stößt an.

Vor Beginn | Kurzfristig muss die Anfangsformation von RB Leipzig geändert werden, denn Kevin Kampl signalisierte beim Warmmachen Probleme und wird somit durch Tyler Adams ersetzt.

Vor Beginn | Kurz vor Spielbeginn blicken wir auf das Unparteiischengespann. An der Pfeife agiert Bastian Dankert. Der 39-jährige FIFA-Referee leitet sein 104. Bundesligaspiel und wird dabei unterstützt von den Assistenten Rene Rohde und Markus Häcker.

Vor Beginn| Bruno Labbadia bezeichnet Leipzig als "eines der Topteams der Bundesliga. Wir werden dementsprechend eine Topleistung benötigen, um sie stoppen zu können. Wir werden etwas aushalten und im Kollektiv intensiv gegen ihren Fußball anspielen müssen. An solchen Herausforderungen können wir als Mannschaft wachsen!"

Vor Beginn | Julian Nagelsmann tut sich schwer, Hertha einzuschätzen, "weil es erst das dritte Spiel unter Bruno Labbadia ist. Die Berliner werden wohl tief stehen und auf Konter lauern. Mit Vedad Ibisevic haben sie einen Spieler, der mit dem Rücken zum Tor sehr gut ist und Matheus Cunha kann den Ball sehr gut verarbeiten. Außerdem ist Dodi Lukebakio sehr schnell und damit gefährlich bei Kontersituationen. Deshalb müssen wir aufpassen, wenn wir den Ball verlieren. Aber wir sind gut darauf vorbereitet und wollen unsere Leistung aus dem Mainz-Spiel fortsetzen."

Vor Beginn | Übrigens ging de Hinrundenpartie vom 11. Spieltag an Red Bull. Die Leipziger gewannen Anfang November im Berliner Olympiastadion mit 4:2.

Vor Beginn | RB ist acht Ligapartien ungeschlagen. Die letzte Pleite setzte es Ende Januar in Frankfurt (0:2). Seither mussten sich die Sachsen allerdings fünfmal mit einem Zähler begnügen - so auch in den letzten Heimspielen gegen Leverkusen und Freiburg (jeweils 1:1). Am Sonntag überzeugten die Jungs von Julian Nagelsmann in Mainz (5:0). Darüber hinaus stellen die Roten Bullen mit 27 Gegentreffern die beste Abwehr der Bundesliga.

Vor Beginn | Aus tabellarischer Sicht empfängt der Dritte den Elften. Exakt 20 Punkte liegen zwischen beiden Mannschaften. Während die Rasenballer somit die erneute Teilnahme an der ins Auge fassen dürfen, scheint sich die Alte Dame unter dem neuen Trainer zu stabilisieren. Recht beruhigende zehn Punkte Polster besitzt man mittlerweile zur Abstiegszone. Mit zwei Siegen ohne Gegentor in Hoffenheim (3:0) und gegen Union (4:0) sind die Herthaner aus der Corona-Pause gekommen. Bruno Labbadia schlug also famos ein. Zudem gelten die Berliner in der Fremde stärker als daheim, holten auswärts vier Punkte mehr.

Vor Beginn | Gar keinen Grund oder Zwang, Spieler auszutauschen, sieht Bruno Labbadia, der Herthas Startelf nach dem erfolgreichen Derby vollkommen unverändert belässt.

Vor Beginn | Im Vergleich zum letzten Punktspiel am Wochenende nimmt Julian Nagelsmann lediglich eine Veränderung vor. Anstelle von Yussuf Poulsen, der am Sonntag eine Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk erlitt, spielt heute Patrik Schick von Beginn an.

Vor Beginn | Dem stellt sich Hertha BSC in folgender Besetzung entgegen: Jarstein - Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt - Grujic, Skjelbred, Lukebakio, Darida, Cunha - Ibisevic.

Vor Beginn | Gleich zu Beginn der Berichterstattung widmen wir und den personellen Fragen des Tages und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. RB Leipzig geht die Aufgabe mit diesen elf Spielern an: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Laimer, Sabitzer, Kampl, Nkunku, Olmo, Werner - Schick.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 28. Spieltages zwischen RB Leipzig und Hertha BSC.

RB Leipzig vs. Hertha BSC: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von RB Leipzig:

Gulacsi - Laimer, Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Sabitzer, Adams- Olmo, Nkunku - Schick, Werner

Bank: Mvogo, Angelino, Mukiele, Orban, Kampl, Forsberg, Haidara, Wolf, Lookman

Leipzig mit einer Startelfänderung gegenüber dem 5-0 in Mainz: Schick ersetzt den verletzten Poulsen.

Schick kam seit dem Restart bislang nur auf neun Einsatzminuten.

Hertha BSC setzt auf folgende Aufstellung:

Jarstein - Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt - Skjelbred, Grujic, Darida - Lukebakio, Ibisevic, Cunha

Bank: Smarsch, Pjatek, Klünter, Dilrosun, Mittelstädt, Maier, Dardai, Ngankam, Samardzic

Die Hertha beginnt mit der gleichen Startelf wie beim 4-0 gegen Union.

RB Leipzig vs. Hertha BSC im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

RB Leipzig gewann 6 der 7 Bundesliga-Duelle gegen Hertha BSC – nur im Dezember 2017 gab es zu Hause ein 2-3. Gegen kein anderes Team gewannen die Roten Bullen in der Bundesliga so oft wie gegen die Alte Dame (6-mal).

Nur gegen die SG Wattenscheid 09, gegen die beide Begegnungen verloren gingen, hat Hertha BSC in der Bundesliga einen niedrigeren Punkteschnitt als gegen RB Leipzig (0.4 pro Partie).

RB Leipzig erzielte gegen Hertha BSC 26 Bundesliga-Tore – nur gegen mehr (28). Auf der anderen Seite kassierte Hertha gegen kein anderes BL-Team im Schnitt so viele Gegentreffer wie gegen die Sachsen (3.7 pro Partie).

RB Leipzig holte 54 Zähler an den ersten 27 Bundesliga-Spieltagen 2019/20 – nur in der Premierensaison 2016/17 holte RB mehr Punkte aus den ersten 27 Bundesliga-Partien (55).

Leipzigs Timo Werner war in dieser Saison an 31 Bundesliga-Toren beteiligt (24 Tore und 7 Assists) – seit Datenerfassung 2004/05 sammelte kein anderer Spieler zu diesem Zeitpunkt einer Saison so viele Torbeteiligungen.

Leipzigs Julian Nagelsmann verlor als Trainer keines der 8 Bundesliga-Spiele gegen Hertha BSC (5 Siege, 3 Remis) – gegen kein Team trat er in der Bundesliga häufiger an, ohne dabei eine Niederlage zu kassieren.

Bruno Labbadia gelang mit 2 Siegen und 7-0 Toren aus den ersten beiden Bundesliga-Spielen der beste Start eines Trainers in der BL-Historie von Hertha BSC. Mit 2 Siegen war für die Berliner sonst nur Falko Götz gestartet (5-0 Tore).

Herthas Matheus Cunha traf in seinen jüngsten 4 Bundesliga-Einsätzen stets genau 1-mal und damit doppelt so oft wie in seinen insgesamt 35 BL-Spielen für seinen Ex-Klub: den kommenden Gegner RB Leipzig (2 Tore).

Neue Stärke: Hertha erzielte in den 10 Rückrunden-Partien der Bundesliga bereits 8 Kopfballtore (darunter 3 unter Labbadia), in den 17 Spielen der Hinrunde waren es lediglich 2. Vedad Ibisevic traf in beiden Begegnungen unter Labbadia je 1-mal per Kopf.

Halbzeit-Ansprache: Alle 7 Bundesliga-Treffer, die Hertha BSC in den 2 Spielen unter Bruno Labbadia erzielte, fielen zwischen der 51. und 77. Minute.

RB Leipzig vs. Hertha BSC im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie heute - Turbulente Tage: Cunha zum Geburtstag zurück in Leipzig

Matheus Cunha kehrt mit einem Hochgefühl nach Leipzig zurück. Der Brasilianer ist vor ein paar Tagen Papa geworden und bei Hertha BSC bereits der Unterschiedsspieler. Das soll nun auch Ex-Klub RB an seinem Geburtstag zu spüren bekommen.

Derby-Sieg, Baby-Glück und jetzt noch zum Geburtstag zurück nach Leipzig: Herthas Stürmer Matheus Cunha erlebt derzeit turbulente Tage. Mit einem Sieg am Mittwoch im Auswärtsspiel der Fußball-Bundesliga bei RB Leipzig (18.30 Uhr im LIVE-TICKER ) könnte der formstarke Brasilianer seine Partywoche krönen.

Zuzutrauen ist dem trickreichen und athletischen Stürmer ein weiteres Highlight auf jeden Fall. Der Winter-Neuzugang hat bislang in sechs Spielen vier Tore erzielt und ist im Hertha-Angriff der Mann für die besonderen Momente. Gerne trifft er mit der Hacke oder setzt zum Solo gegen drei Verteidiger an - Szenen, die großes Selbstvertrauen widerspiegeln und Herthas Spiel lange fehlten.

"Es spricht für ihn, dass er mit einer Aktion was machen kann", sagte Trainer Bruno Labbadia nach dem Derbysieg über Cunha, der einen Treffer beisteuerte. Allerdings weiß Labbadia auch um die Schwächen des manchmal leichtsinnigen Südamerikaners und sprach diese auch offen an: "Ich finde, dass er gegen Union kein gutes Spiel gemacht hat. Er hat nicht das so gezeigt, was er in sich hat."

Allerdings muss Cunha an diesem Tage auch zugute gehalten werden, dass er mit seinen Gedanken nicht nur auf dem Rasen, sondern auch bei seiner hochschwangeren Frau war. Direkt nach seiner Auswechselung (66.) eilte Brasiliens U23-Nationalspieler vom Olympiastadion in die Klinik und freute sich kurz darauf über die Geburt von Sohn Levi Nogueira da Cunha.

Als junger Vater tritt der dynamische und etwas eigenwillige Angreifer nun bei seinem Ex-Klub an, den er im Winter für knapp 20 Millionen Euro verlassen hat. Wie schon zuvor Jean-Kevin Augustin oder Davie Selke konnte sich Cunha gegen Timo Werner und Yussuf Poulsen nicht durchsetzen, dazu machte ihm seit letztem Sommer der Tscheche Patrik Schick den Platz im RB-Angriff streitig.

"Er hat bei uns einfach nicht getroffen", sagte Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann am Dienstag. RB habe den 20-Jährigen nicht um alles in der Welt abgeben wollen. "Wenn er unbedingt hätte bleiben wollen, hätte er auch bleiben können", verriet der RB-Coach, letztendlich gehe es aber immer darum, "dass man überlegt, was ist der beste Weg".

Nun startet Cunha in der Hauptstadt wieder durch und bringt sich erfreulicherweise als Teamplayer ein. An seiner Seite blüht Altmeister Vedad Ibisevic wieder auf, liefert auch Offensiv-Konkurrent Dodi Lukebakio Tore. Der Leidtragende ist wohl 23-Millionen-Zugang Krzysztof Piatek, der meist auf der Bank schmort. Im Ergebnis aber ist die Offensive der Hauptstädter für den Gegner schwieriger auszurechnen und hat deutlich an Gefährlichkeit gewonnen.

Nun darf man gespannt sein, wie Cunha am Mittwoch an seinem 21. Geburtstag in der alten Heimat auftritt. Im Sommer 2018 hatte ihn der damalige Sportdirektor und Trainer Ralf Rangnick für rund 15 Millionen Euro vom FC Sion aus der nach Leipzig geholt. In 52 Spielen brachte es Cunha bei RB auf neun Tore und drei Vorlagen - eine eher dürftige Bilanz, die Herthas neuer Hoffnungsträger in Berlin schon bald übertroffen haben dürfte.

RB Leipzig vs. Hertha BSC im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick