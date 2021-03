RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg live: Der DFB-Pokal im LIVE-TICKER - 0:0

Im DFB-Pokal kommt es zum Duell zwischen RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg. Hier könnt Ihr im LIVE-TICKER mitverfolgen, wer ins Halbfinale einzieht.

Die nächste Entscheidung im DFB-Pokal steht an: RB Leipzig und der VfL Wolfsburg duellieren sich um das Halbfinale. Wer sich am Ende durchsetzen kann, erfahrt Ihr hier im LIVE-TICKER.

Der VfL Wolfsburg fährt nach zuletzt zehn Spielen ohne Niederlage mit breiter Brust zum Viertelfinal-Duell im DFB-Pokal gegen RB Leipzig. "Unsere Herangehensweise ist klar: Wir wollen ins Halbfinale einziehen", sagte VfL-Trainer Oliver Glasner vor der Partie am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky): "Ich sage zu den Spielern immer: Pokal ist All or Nothing. Und wir wollen All."

Für den Einzug ins Halbfinale benötige Wolfsburg "eine Leistung an der absolut obersten Grenze", betonte Glasner: "Dazu sehen wir uns aber in der Lage. Wir fahren mit großer Vorfreude nach Leipzig und werden alles raushauen, was wir haben."

RB Leipzig - VfL Wolfsburg 0:0 Tore - Aufstellung RBL Gulacsi - Mukiele, Orban, Upamecano - Klostermann, Kampl, Adams, Nkunku - Kluivert, Poulsen, Olmo Aufstellung WOB Casteels - Mbabu, Lacroix, Brooks, Otavio - Schlager, Arnold, Gerhardt - Steffen, Baku - Weghorst Gelbe Karten Otavio (5.)

7' Weghorst kommt im Mittelfeld an Upamecano vorbei, sein Steilpass in Richtung Mbabu ist aber dann zu ungenau. Klostermann geht dazwischen.

5' GELBE KARTE | Otavio tritt Mukiele auf der Außenbahn um und sieht die erste Verwarnung des Spiels.

4' Arnold sieht Gulacsi weit aus seinem Tor stehen und versucht es vom Mittelkreis mit dem Schuss. Er bekommt nicht genug Druck hinter den Ball und der ungarische Keeper schnappt ihn sich problemlos.

2' Dier erste Ecke der Partie geht an die Leipziger. Nkunku bringt sie an den Elfmeterpunkt, wo Lacroix locker klären kann.

DFB-Pokal: RB Leipzig - VfL Wolfsburg im LIVE-TICKER - ANPFIFF

1' Der Ball rollt.

Vor Beginn | Die Spieler laufen ein und in wenigen Minuten wird es losgehen.

Vor Beginn | Der 43-jährige Marco Fritz wird die Partie leiten.

Vor Beginn | Zwei potentielle Halbfinal-Gegner des Siegers dieser Begegnung stehen schon fest: Gestern hat sich Dortmund in Mönchengladbach durchgesetzt (0:1) und soeben ist Kiel in bei Rot-Weiss Essen weitergekommen (0:3).

Vor Beginn | Aber auch die Leipziger Offensive steht nicht unbedingt vor einer leichten Aufgabe: Wolfsburg ist seit 756 Pflichtspielminuten ohne Gegentor. Der letzte Spieler, der die Wölfe-Wand überwinden konnte, war Leipzigs Willi Orban in der 54. Spielminute beim Duell am 16. Januar in der Bundesliga.

Vor Beginn | Auf der anderen Seite hofft Glasner darauf, dass es seiner Elf gelingen wird, die Leipziger Defensive vor Probleme zu stellen: "Es wird wichtig sein, dass wir uns immer wieder vom Druck befreien können, dass wir Aktionen nach vorne haben - egal, ob es aus dem Umschalten oder im eigenen Ballbesitz ist. Wir müssen Leipzig vor Aufgaben in der Defensive stellen", erklärte der Wölfe-Coach.

Vor Beginn | Dass es heute wieder so einfach wird, bezweifelt Nagelsmann aber: "Sie haben seit Wochen einen Lauf, sind keine Eintagsfliege. Sie sind körperlich insgesamt herausragend, haben viel körperliche Präsenz auf einzelnen Positionen", sagte er über den Gegner.

Vor Beginn | Es ist das fünfte Mal, dass diese beiden Mannschaften im Pokal aufeinandertreffen, drei der bisherigen Partien entschied Leipzig für sich. In den letzten zwei Jahren schied der VfL jeweils gegen die Roten Bullen aus, zuletzt verloren sie in der 2. Runde der letzten Ausgabe 1:6.

Vor Beginn | Heute muss es dagegen nach 90 oder 120 Minuten oder auch nach Elfmeterschießen einen Sieger geben, es geht um den Einzug ins Pokal-Halbfinale. Für Leipzig wäre es erst das zweite Mal, dass man im Pokal so weit kommt, vor zwei Jahren verlor RB im Finale gegen den FC Bayern. Wolfsburg gewann den Pokal in der Saison 2014/15, seitdem haben es die Wölfe aber nicht mehr ins Halbfinale geschafft.

Vor Beginn | Vor eineinhalb Monaten sind diese zwei Mannschaften in der Liga aufeinandergetroffen, nach einem kurzweiligen Spiel stand es am Ende 2:2.

Vor Beginn | Pokal-Viertelfinale, Spitzenspiel zwischen dem 2. und dem 3. der Bundesliga, zwei Kontrahenten, die in äußerst guter Form sind - das könnte heute Abend ein richtig gutes Fußballspiel werden.

Vor Beginn | Im Vergleich zum 2:0 gegen Hertha BSC gibt es nur einen Wechsel: Pongracic, der gegen die Berliner Gelb-Rot sah, nimmt auf der Bank Platz. Dafür steht Brooks in der Startelf.

Vor Beginn | Auch Oliver Glasner schickt sein Team im 4-2-3-1 aufs Feld: Casteels - Mbabu, Lacroix, Brooks, Otavio - Schlager, Arnold - Baku, Gerhardt, Steffen - Weghorst.

Vor Beginn | Zweimal stellt Julian Nagelsmann nach dem 3:2 gegen Mönchengladbach um: Klostermann und Kampl ersetzen Halstenberg und Sabitzer, die beide angeschlagen sind.

Vor Beginn | Ein Blick auf die Aufstellungen: Leipzig wird im 4-2-3-1 auflaufen: Gulacsi - Mukiele, Upamecano, Orban, Klostermann - Kampl, Adams - Kluivert, Olmo, Nkunku - Poulsen.

Vor Beginn | Herzlich willkommen im DFB-Pokal zur Begegnung im Viertelfinale zwischen RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg.

RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg live: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von RB Leipzig:

Gulacsi - Mukiele, Orban, Upamecano - Klostermann, Kampl, Adams, Nkunku - Kluivert, Poulsen, Olmo

Der VfL Wolfsburg setzt auf folgende Aufstellung:

Casteels - Mbabu, Lacroix, Brooks, Otavio - Schlager, Arnold, Gerhardt - Steffen, Baku - Weghorst

RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg im LIVE-TICKER - der Vorbericht zur Partie: Leipziger Pokal-Jäger gegen bissige Wölfe: "Schauen, dass wir das Ziel finden"

Die beiden Besten hinter dem FC Bayern wollen den Pokal: RB Leipzig und der VfL Wolfsburg haben die einmalige Chance auf den großen Triumph in Berlin. Doch nur einer von beiden wird das Viertelfinale überstehen.

Nur noch drei Siege, dann hätte Julian Nagelsmann endlich "etwas Blechernes" in den Händen. Auch wenn das Meisterschaftsrennen in der Bundesliga noch völlig offen ist, stehen gerade im DFB-Pokal die Chancen für den Trainer von RB Leipzig so günstig wie selten. Schließlich ist dort der große FC Bayern schon raus. Doch im Viertelfinale der besten Teams hinter dem Rekordmeister will auch der VfL Wolfsburg seine Titelträume am Leben erhalten.

Über all die möglichen Pokale, die er in dieser Saison noch gewinnen könnte, wollte Nagelsmann daher zunächst nicht zu ausgiebig sinnieren. "Ich habe mal gelernt, dass man erst den Weg gehen muss, bevor man am Ziel ist. Deswegen gehen wir jetzt erstmal den Weg und schauen, dass wir das Ziel finden", sagte er vor dem schweren Duell am Mittwoch (20.45 Uhr) gegen die hungrigen Wölfe. Nagelsmanns Ziel - zumindest langfristig - sind aber Titel.

Das hatte er schon bei seinem Amtsantritt 2019 klargemacht, als er bekundete, gerne mit RB einmal "etwas Blechernes" in die Luft stemmen zu wollen. In dieser Saison, in Nagelsmanns zweitem Jahr in Leipzig, ist die Ausgangslage dafür beinahe ideal. Zwei Punkte liegt RB in der Liga nur hinter Tabellenführer Bayern München, der im Pokal schon früh ausgeschieden war und somit nicht mehr im Kampf um das Finale am 13. Mai im Berliner Olympiastadion im Weg steht.

Leicht wird der Weg dorthin trotzdem nicht. Mit Wolfsburg wartet in der Runde der letzten Acht die beste Abwehr Deutschlands (19 Gegentore), die seit 666 Minuten in der Liga keinen Treffer mehr kassiert hat. Dementsprechend ernst nimmt Nagelsmann den Tabellendritten. Gegen den VfL, so der Coach, müsse sein Team "wieder an die Leistungsgrenze" gehen, "um da unsere Chancen zu wahren, ins Finale nach Berlin zu kommen".

Eine Mauertaktik ist von Wolfsburg aber trotz der Defensivstärke in Leipzig kaum zu erwarten. "Wenn man beide Mannschaften sieht, ist es nicht so, dass sie sich am eigenen Strafraum verbarrikadieren", sagte VfL-Trainer Oliver Glasner. Folglich erwarte er "ein Spiel, in dem jede Mannschaft nach vorne spielt. Beide Teams sind gut organisiert, und wir werden versuchen, es der Leipziger Offensive so schwer wie möglich zu machen".

Denn auch Wolfsburg sieht in einem Wettbewerb, in dem der FC Bayern nicht mehr vertreten ist, die einzigartige Gelegenheit auf den zweiten Pokalsieg seit 2015. In den vergangenen beiden Spielzeiten war der VfL zweimal an RB (1:6/2. Runde und 0:1/Achtelfinale) gescheitert. Ein drittes Mal soll es nicht geben, weshalb Glasner seine Mannschaft noch einmal einschwor: "Ich sage zu den Spielern immer: Pokal ist All or Nothing. Und wir wollen All."

