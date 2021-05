RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

33. Spieltag in der Bundesliga: Leipzig empfängt Wolfsburg. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

RB Leipzig trifft im Spitzenspiel des 33. Spieltags auf den VfL Wolfsburg. Die Partie wird um 20.30 Uhr in Leipzig angepfiffen.

Der Zweite empfängt den Dritten am vorletzten Spieltag der Bundesliga. Aufgrund des Pokalfinales am Donnerstag findet diese Partie am heutigen Sonntag statt. Konnte sich Leipzig nach der Niederlage gegen den BVB erholen? Sichert sich Wolfsburg die direkte Qualifikation für die Champions League?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Infos

Wettbewerb : Bundesliga (33. Spieltag)

: Bundesliga (33. Spieltag) Datum: Sonntag, 16. Mai 2021

Sonntag, 16. Mai 2021 Uhrzeit : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Ort: Leipzig

RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Bundesliga übertragen

In dieser Saison wird jedes Spiel der Bundesliga live und über die volle Distanz übertragen. Der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky besitzen die Übertragungsrechte. Wer wird das Spiel heute live zeigen? Wir haben die Antwort!

RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg heute live im TV

Sky wird RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg heute live und in voller Länge im Pay-TV übertragen. Um 20.15 Uhr wird Sky auf Sendung gehen, Toni Tomic ist Euer Kommentator. Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr den Sender abonniert haben und einen entsprechenden Receiver besitzen. Hier erfahrt Ihr mehr zu den Angeboten.

RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg heute live im LIVE-STREAM

Sky wird die Bundesliga auch im LIVE-STREAM auf Sky Go und Sky Ticket übertragen. Der Stream von Sky wird der einzig legale im Internet sein. Alle Apps gibt es als kostenlosen Download im jeweiligen Store, die Nutzung hingegen ist kostenpflichtig.

RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Sky Go ist in jedem Abo-Paket enthalten, als Sky-Kunde habt Ihr also immer Zugriff auf die App. Nach dem Herunterladen müsst Ihr Euch nur noch einloggen – und schon kann es losgehen!

RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Sky Ticket ist für die Zuschauer gedacht, die entweder nur die Schlussphase der Bundesliga schauen wollen oder sich keinen Receiver zulegen möchten. Welche Pakete und Angebote es zum Buchen gibt, erfahrt Ihr unter diesem Link.

RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden.

RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal erfahrt Ihr alles Wichtige zum Spiel und zur Bundesliga-Tabelle. Fast in Echtzeit berichtet der Ticker über erzielte Tore, vergebene Chancen und verteilte Karten – schaut mal rein!

RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Ihr habt das Spiel verpasst? Dann schaut Euch nur 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights der Partie auf DAZN an. Auf der Plattform gibt es alle Highlights der 1. und 2. Bundesliga!

Auf DAZN bekommt Ihr jeden Tag Livesport zu sehen – von der Champions League und Europa League bis hin zur NFL, zum Boxen oder Darts ist hier alles geboten. Nach dem Gratismonat kostet das Portal 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahr. DAZN ist jederzeit kündbar.

RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

RB Leipzig bisher 14 Spiele (wettbewerbsübergreifend) VfL Wolfsburg 7 Siege 3 4 Remis 4 23 Tore 12 561,7 Mio. Euro Marktwert 234,05 Mio. Euro Dayot Upamecano (60 Mio. Euro) wertvollster Spieler Wout Weghorst (30 Mio. Euro)

RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick