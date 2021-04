RB Leipzig vs. VfB Stuttgart heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen und mehr - die Übertragung der Bundesliga

Champions-League-Anwärter RB Leipzig trifft auf den VfB Stuttgart. Hier gibt es die wichtigsten Fakten und Infos zur Partie.

Der Tabellenzweite RB Leipzig empfängt in der Bundesliga den starken Aufsteiger VfB Stuttgart . Anstoß in der Red Bull Arena ist heute um 15.30 Uhr .

Lange Zeit war RB Leipzig mittendrin im Kampf um den Meistertitel, ehe den Sachsen in den letzten Wochen die Luft ausging. Die Teilnahme an der Champions League ist RB dennoch kaum zu nehmen. Für den Klub geht es zudem im DFB-Pokal noch um den möglicherweise ersten Titel in der Vereinsgeschichte.

Die Stuttgarter spielen eine starke Saison als Aufsteiger und entledigten sich bereits frühzeitig aller Abstiegssorgen. Stattdessen ist sogar Platz sieben, der unter Umständen zur Europapokal-Teilnahme berechtigen würde, noch in Reichweite.

RB Leipzig trifft auf den VfB Stuttgart. Goal hat alles Wissenswerte zur Begegnung.

RB Leipzig vs. VfB Stuttgart heute live: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG RB Leipzig vs. VfB Stuttgart WETTBEWERB Bundesliga | 31. Spieltag ORT Red Bull Arena | Leipzig ANSTOSS 15.30 Uhr (im LIVE-TICKER ) TABELLENSITUATION 2. RB Leipzig 61 Punkte

10. VfB Stuttgart 39 Punkte

RB Leipzig vs. VfB Stuttgart heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Ihr wollt das Spiel heute live sehen? Dann erfahrt Ihr hier alles zur Übertragung der Partie.

RB Leipzig vs. VfB Stuttgart: So wird die Bundesliga übertragen

Die Übertragung der Bundesliga ist eine Frage von sieben Buchstaben. Sky und DAZN haben die Rechte an den Live-Übertragungen der Spiele inne. Während Sky vor allem die regulären Samstagsspiele und die Partien am Sonntag zeigt, ist DAZN der Anlaufpunkt bei allen Spielen am Freitag sowie den nur unregelmäßig ausgetragenen Partien am Samstagabend, Sonntagmittag und Montagabend.

Sender Übertragungspaket Sky Samstagsspiele um 15.30 Uhr (einzeln und in der Konferenz)

Topspiele am Samstag um 18.30 Uhr

Sonntagsspiele um 15.30 Uhr

Sonntagsspiele um 18.00 Uhr DAZN Freitagsspiele um 20.30 Uhr

Samstagsspiele um 20.30 Uhr

Sonntagsspiele um 13.30 Uhr

Montagsspiele um 20.30 Uhr

Durch diese Auflistung ist auch klar, wer das heutige Spiel zwischen Leipzig und Stuttgart zeigt. Die Partie bekommt Ihr exklusiv bei Sky zu sehen.

RB Leipzig vs. VfB Stuttgart heute live: Die Übertragung im Pay-TV bei Sky

Eine Stunde vor Spielbeginn startet Sky die Vorberichterstattung zur Partie. Kommentator des Spiels ab 15.30 Uhr ist Kai Dittmann. Zu sehen ist die Begegnung auf Sky Sport Bundesliga 1 .

RB Leipzig vs. VfB Stuttgart: So seht Ihr die Übertragungen von Sky

Da es sich bei Sky um Pay-TV handelt, müsst Ihr Geld in die Hand nehmen, um auf die Inhalte zugreifen zu können. Die Bundesliga gibt es bei dem Münchner Unternehmen in einem eigenständigen Paket, Neukunden zahlen dafür derzeit 25 Euro im Monat . Damit seht Ihr alle Spiele der 1. und 2. Bundesliga live.

Wer den gesamten Live-Sport von Sky sehen will, muss noch einmal fünf Euro drauflegen. Für 30 Euro monatlich gibt es auch den DFB-Pokal und die Premier League sowie abseits des Fußballs auch die Formel 1, Tennis, Handball und Golf.

RB Leipzig vs. VfB Stuttgart heute live: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Natürlich kann das Spiel auch ganz flexibel von unterwegs aus oder zu Hause über verschiedene Geräte gestreamt werden. Alle Infos dazu gibt es jetzt.

RB Leipzig vs. VfB Stuttgart heute: Der LIVE-STREAM über Sky Go

Jeder, der schon einen Sky-Vertrag hat, sollte auch mit Sky Go schon in Berührung gekommen sein. Denn der Service ist in jedem Vertrag bereits ohne Aufpreis enthalten. Mit Sky Go könnt Ihr alle Inhalte, die Teil Eures Abonnements sind, live und auf Abruf sehen.

Dafür benötigt Ihr nur die entsprechende App , die Ihr auf Euer Smartphone, Euer Tablet oder Euren Computer herunterladen könnt. Ganz einfach also, oder?

RB Leipzig vs. VfB Stuttgart heute: Der LIVE-STREAM über Sky Ticket

Einen anderen Ansatz verfolgt Sky über den hauseigenen Service Sky Ticket . Denn dieser richtet sich an alle Sportfreunde, die keinen Sky-Vertrag haben oder abschließen wollen. Denn Sky Ticket verspricht Flexibilität. Ihr könnt selbst entscheiden, was ihr streamen wollt - und ob Ihr Euch längerfristig binden möchtet.

Für die Einzelspiele der Bundesliga benötigt Ihr bei Sky Ticket ein sogenanntes Supersport-Ticket. Dieses ermöglicht Euch den kompletten Zugriff auf alle Sportinhalte von Sky. Bezüglich Kosten und Laufzeit gibt es drei verschiedene Supersport-Tickets.

Laufzeit Kosten Supersport-Tagesticket 1 Tag 14,99 Euro Supersport-Monatsticket 1 Monat 29,99 Euro (automatische Verlängerung) Supersport-Jahresticket 1 Jahr 19,99 Euro monatlich (Gesamtbetrag sofort fällig)

Im Gegensatz zu Sky Go, das bei der Geräteauswahl doch arg limitiert ist, kann Sky Ticket auf deutlich mehr Wegen empfangen werden. Ihr könnt Euch das Programm über die App für Smart-TV, TV-Stick oder Konsole ganz bequem auf Euren Fernseher holen. Zudem habt Ihr auch eine ganze Reihe weiterer Möglichkeiten, wie Ihr Sky Ticket streamen könnt.

Alle Infos dazu gibt es auch hier .

RB Leipzig vs. VfB Stuttgart heute: Die Höhepunkte bei DAZN

Schon 40 Minuten nach Abpfiff seht Ihr die Höhepunkte der Begegnung bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt neben einigen Live-Spielen der Bundesliga die Zusammenfassungen aller Partien. Zudem dürfen sich Fußballfans bei DAZN auf zahlreiche internationale Topspiele freuen. Und Fußball ist längst nicht alles! Ob Darts, Tennis, US-Sport, Boxen Rugby oder was das Sportherz sonst noch begehrt - bei DAZN kommt jeder auf seine Kosten.

Einen Monat lang könnt Ihr das Angebot von DAZN kostenlos testen. Wenn es Euch überzeugt, zahlt Ihr anschließend 11,99 Euro im Monatsabo oder 119,99 Euro für ein ganzes Jahr .

RB Leipzig vs. VfB Stuttgart heute live: Der LIVE-TICKER von Goal

Wenn Ihr das Spiel nicht sehen könnt, dann sei Euch der LIVE-TICKER von Goal ans Herz gelegt. Dort werdet Ihr über das Spielgeschehen bestens informiert.

RB Leipzig vs. VfB Stuttgart heute: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen veröffentlicht sind, bekommt Ihr sie schnellstmöglich hier geliefert.