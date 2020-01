RB Leipzig vs. Union Berlin: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Ticker - alles zur Übertragung der Bundesliga

In der Bundesliga empfängt Tabellenführer RB Leipzig Aufsteiger Union Berlin. Hier kommen alle Infos zur Übertragung live im TV und im LIVE-STREAM.

Am 18. Spieltag der empfängt Tabellenführer den Aufsteiger . Anstoß der Partie ist am Samstag, den 18. Januar, um 18.30 Uhr in der Red Bull Arena.

Die Hinrunde hätte für das Team von Trainer Julian Nagelsmann nicht besser verlaufen können: Mit zwei Punkten Vorsprung auf Verfolger (35) wurde RB Leipzig Herbstmeister und darf sich angesichts der gezeigten Leistungen berechtigte Hoffnungen machen, auch am Ende der Saison ganz oben zu stehen.

Aufsteiger Union Berlin (20) befindet sich dagegen zum Start der Rückrunde auf Rang 11 und damit im Mittelfeld der Bundesliga-Tabelle. Für die Spieler von Trainer Urs Fischer wird es daher in den nächsten Spielen darum gehen, die fehlenden Punkte für den Nicht-Abstieg zu sammeln.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Bundesliga-Begegnung zwischen RB Leipzig und Union Berlin heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem erfahrt Ihr hier die Aufstellungen der beiden Teams, sobald diese bekannt sind.

RB Leipzig vs. Union Berlin heute live: Die Daten zur Bundesliga

Duell RB Leipzig - Union Berlin Datum Samstag, 18. Januar 2020 | 18.30 Uhr Ort Red Bull Arena, Leipzig Zuschauer 42.959 Plätze

RB Leipzig gegen Union Berlin heute live im TV sehen - geht das?

Zunächst die schlechten Nachrichten für alle, die sich auf einen entspannten Fußball-Abend gefreut haben: Die Partie zwischen RB Leipzig und Union Berlin wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Keiner der etablierten Sender zeigt die Spiele der Bundesliga im frei empfangbaren Fernsehen.

Dafür wird Leipzig vs. Union am Samstag live im Pay-TV gezeigt. Um das Aufeinandertreffen in der Red Bull Arena in voller Länge zu erleben, müsst Ihr Sky einschalten. Der Pay-TV-Sender ist heute Eure einzige Möglichkeit, um an Live-Bilder der Partie zu kommen.

Sky zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Union Berlin heute live im TV

Da die Nutzung von Sky jedoch nicht kostenlos ist, müsst Ihr zunächst ein Sky-Abo abschließen, um auf das komplette Angebot des Bezahlsenders zugreifen zu können. Unter diesem Link erhaltet Ihr alle Informationen zu den einzelnen Paketen und den jeweiligen Preisen.

Anschließend könnt Ihr die vollen 90 Minuten des Aufeinandertreffens auf Sky Sport Bundesliga 1 HD verfolgen. Wie gewohnt beginnt die Vorberichterstattung jedoch bereits eine Stunde vor dem Anstoß, der um 18.30 Uhr erfolgen wird.

RB Leipzig vs. Union Berlin heute im LIVE-STREAM verfolgen

Auch wenn Ihr das Aufeinandertreffen im LIVE-STREAM am PC, Tablet oder Smartphone verfolgen wollt, ist Sky heute Eure einzige Anlaufstelle. Dabei habt Ihr die Auswahl zwischen zwei Angeboten des Pay-TV-Senders.

Sky Go zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Union Berlin heute im LIVE-STREAM

Ihr habt kein TV-Gerät zur Hand und möchtet die Begegnung daher im LIVE-STREAM verfolgen? Dann seid Ihr bei Sky trotzdem an der richtigen Adresse. Der Pay-TV-Sender überträgt RB Leipzig vs. Union Berlin live und in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go.

An dieser Stelle sei allerdings erwähnt, dass die Nutzung von Sky Go nicht kostenlos ist und ebenfalls ein Sky-Abo voraussetzt. Habt Ihr ein solches bereits abgeschlossen, verfügt Ihr über einen Log-In, mit dem Ihr Euch bei Sky Go anmelden könnt.

Sky Ticket zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Union Berlin heute im LIVE-STREAM

Ihr seid kein Sky-Kunde, möchtet die Bundesliga-Partie zwischen RB Leipzig und Union Berlin aber dennoch live verfolgen? Dann könnte Sky Ticket für Euch die Lösung sein.

Zwar überträgt Sky Ticket Leipzig vs. Union ebenfalls in voller Länge im LIVE-STREAM, Ihr umgeht damit allerdings ein langfristiges Abonnement beim Bezahlsender. Den Service von Sky gibt es sowohl im Monats- als auch im Tagesabo. Um die Bundesliga im LIVE-STREAM sehen zu können, ist das Sportpaket erforderlich.

RB Leipzig gegen Union Berlin: Die Bundesliga-Highlights bei DAZN sehen

Solltet Ihr das Aufeinandertreffen zwischen RB Leipzig und Union Berlin verpasst haben, könnt Ihr Euch anschließend alle Highlights bei DAZN anschauen.

Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison nicht nur die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga, sondern hat auch die Highlights aller Bundesliga-Begegnungen im Programm. Bereits 40 Minuten nach dem Ende könnt Ihr somit eine ausführliche Zusammenfassung von RB Leipzig vs. Union Berlin auf der Online-Plattform finden.

Solltet Ihr bisher noch kein DAZN-Abo besitzten, könnt Ihr das Angebot des Streamingdienstes zunächst vier Wochen kostenlos testen. Sollte Euch das Angebot mit allen Bundesliga-Highlights, den Spielen der und sowie den Duellen in , und überzeugt haben, zahlt Ihr anschließend 11,99 Euro im Monat.

RB Leipzig gegen Union Berlin heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt RB Leipzig vs. Union Berlin nicht live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen? Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr immer auf dem Laufenden.

Bereits 20 Minuten vor dem Anstoß versorgen wir Euch mit den wichtigsten Infos zur Partie. Anschließend liefern wir Euch schnelle Aktualisierungen und detaillierte Beschreibungen, sodass Ihr garantiert keine wichtige Szene verpasst.

