RB Leipzig: Drei Kandidaten für Stürmer-Leihe im Fokus?

RB Leipzig soll noch einen treffsicheren Stürmer suchen, der möglichst im Januar zu haben ist. Drei Kandidaten stehen angeblich im Fokus.

beschäftigt sich offenbar mit der Leihe eines treffsicheren Stürmers im Winter und hat dafür drei Kandidaten auf dem Zettel. Das berichtet die Sport Bild.

Dabei soll es sich um Divock Origi vom , Kasper Dolberg vom sowie Kelechi Iheanacho von handeln, die allesamt auf dem Markt sind.

RB Leipzig - Krösche über Transfers: "Machen im Winter nichts mehr"

Entgegen dieses Berichts hatte Markus Krösche zuletzt verkündet, dass Leipzig im Winter nicht auf dem Transfermarkt aktiv werden würde. "Wir machen im Winter nichts mehr", sagte der Sportdirektor.

Leipzig hatte sich letzten Sommer nach den Abgängen von Timo Werner und Patrik Schick im Angriff mit Alexander Sörloth, Justin Kluivert und Hee-Chan Hwang verstärkt. Alle drei konnten die Erwartungen bis dato allerdings nicht erfüllen.

In der rangiert RB aktuell mit 32 Punkten in der Spitzengruppe, Tabellenführer Bayern ist bei vier Zählern Rückstand noch in Reichweite. Am Mittwoch (20.30 Uhr im LIVE-TICKER) sollen im Spiel gegen Überraschungsteam Union Berlin unbedingt drei Punkte her.