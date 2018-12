RB Leipzig bestätigt Transfer von Salzburgs Amadou Haidara

Der Bundesligist RB Leipzig verstärkt sich mit dem Salzburger Mittelfeldspieler Amadou Haidara. Bei RBL soll er der Nachfolger von Naby Keita werden.

Bundesliga-Klub RB Leipzig hat die sofortige Verpflichtung von Amadou Haidara vom FC Salzburg offiziell bekanntgegeben. Der 20-Jährige verstärkt den Klub schon in der Rückrunde und erhält einen Vertrag bis 2023 bei den Sachsen.

"Wir freuen uns sehr, dass es nun mit der Verpflichtung von Amadou Haidara geklappt hat. Wir haben seinen Weg in Salzburg natürlich verfolgt, denn dort hat er sich zu einem absoluten Ausnahmespieler entwickelt", sagte RB-Coach Ralf Rangnick. Über die Ablösesumme ist offiziell nichts bekannt, sie soll angeblich bei mehr als 20 Millionen Euro liegen.

Amadou Haidara: "Vorfreude und Motivation sind groß"

Aktuell fällt Haidara noch wegen eines Kreuzbandrisses aus und wird noch mehrere Wochen pausieren müssen. "Ich bin derzeit zwar auf einem guten Weg, werde aber noch Zeit brauchen, bis ich wieder einsatzfähig bin", sagte Haidara. Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Über seinen Wechsel in die Bundesliga freute sich der Nationalspieler aus Mali. "Die Vorfreude und Motivation sind groß, mich hier in Leipzig zusammen mit meiner Mannschaft weiterzuentwickeln und mich dann auch bald persönlich in einer neuen Liga zu beweisen", machte er klar.