Leipzig vs. Spartak Moskau abgesagt: Steht RB nun automatisch im Viertelfinale der Europa League?

Eigentlich hätte am Donnerstag, 10. März, das Spiel zwischen RB Leipzig und Spartak Moskau stattfinden sollen - dieses wurde allerdings abgesagt. GOAL erklärt, welche Auswirkungen das nun für RasenBallsport Leipzig hat.

Die Geschehnisse in der Ukraine sind weiter allgegenwärtig - auch im Sport sind die Auswirkungen deutlich zu spüren. Schon am ersten Tag der Invasion Russlands veröffentlichten beispielsweise die Fußball-Nationalmannschaften Schweden, Polens und Tschechiens einen Brief, in dem die Spielverlegung der Länderspiele gegen Russland verlangt wurde.

Wochen später gibt es in Osteuropa noch weiter keine Lösung, was immer mehr Konsequenzen nach sich zieht. Besonders spannend aus deutscher Sicht im Sport: Das Achtelfinal-Los von RB Leipzig in der Europa League.

Nach dem Ausscheiden in der Champions League haben Christopher Nkunku und Co. noch große Hoffnungen, in der Europa League weit zu kommen. GOAL erklärt, ob Leipzig schon direkt im Viertelfinale der EL steht.

Das Achtelfinale in der UEFA Europa League 2021/22 live: Der Überblick zum Wettbewerb

Wettbewerb UEFA Europa League Rekordsieger FC Sevilla (6 Titel) Rekordtorschütze Henrik Larsson (31 Tore) Finalort 2022 Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | Sevilla | Spanien Titelverteidiger FC Villarreal

Getty Images

RB Leipzig vs. Spartak Moskau: Steht RB wegen der Russland-Sanktionen im Viertelfinale der Europa League?

Es wäre ein spannendes Wiedersehen für Domenico Tedesco gewesen: Der ehemalige Schalke-Coach war von 2019 bis Sommer 2021 Trainer bei Spartak, bis er den Verein auf eigenen Wunsch verließ. Seit Anfang Dezember ist er der Nachfolger von Jesse Marsch bei RB Leipzig, unter ihm läuft es bislang besser als unter dem Vorgänger.

Sogar das Losglück meinte es gut mit ihm - ausgerechnet der Ex-Klub sollte in der Europa League warten. Die Freude auf das Wiedersehen wurde durch den Angriff Russlands in der Ukraine allerdings unterbunden - die FIFA und UEFA haben sich nämlich eingeschaltet.

FIFA und UEFA greifen durch: Keine Wettbewerbe mit russischen Teams - auch Leipzig betroffen!

Beide internationalen Verbände, also FIFA und UEFA, haben nämlich Russland von allen Wettbewerben ausgeschlossen. Das gilt sowohl für Nationalmannschaften als auch für Vereine - sogar ein spontanes Transferfenster für internationale Spieler in Russland gibt es!

Wenn man die Sanktionen zu Ende denkt, wird auch klar, dass eigentlich noch nichts klar ist: Was passiert mit den Gegnern von russischen Mannschaften, wie beispielsweise Leipzig im Achtelfinale der Europa League? Sind die kampflos weiter? Wird neu gelost?

RB Leipzig steht im Viertelfinale! Achtelfinale gegen Spartak Moskau ist abgesagt

Gute Nachrichten für alle Fans, die es mit den Bullen aus Sachsen halten: RB Leipzig steht tatsächlich im Viertelfinale der Europa League - und das Wochen vor der Konkurrenz! Während Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen am 9., 10. und 17. März hart auf dem Platz ackern müssen, hat RB Planungssicherheit.

Für RB geht es nun am 7. April mit dem Heimspiel im Viertelfinale der Europa League weiter, eine Woche später ist das Rückspiel. Dabei hat es RB Leipzig im internationalen Wettbewerb schon einmal viel weiter geschafft: 2019/20 kam man bis ins Halbfinale der Champions League!

Getty/Goal

Ohne Achtelfinale: Das war der Weg von RB Leipzig in das Viertelfinale der Europa League

RB Leipzigs Europa-Reise war in dieser Saison, nun ja, besonders: Von der Hammergruppe zusammen mit PSG (Paris Saint-Germain) und Manchester City über die ungemütlichen Play-offs in der Europa League hin zum Spielausfall gegen Moskau - langweilig wird es beim Dosenklub nicht.

Doch der Reihe nach: Ein Unentschieden gegen PSG, ein Sieg gegen Club Brügge und ein Sieg gegen Manchester City - sieben Punkte und 15 Tore in sechs Spielen holte beziehungsweise erzielte RB, um auf dem dritten Platz in der Vorrunde der Königsklasse zu landen.

Todesgruppe gegen Manchester City und PSG: Darum steht RB Leipzig im Viertelfinale der Europa League

Auf Rang eins und zwei: ManCity und PSG, wobei letztere mittlerweile die internationale Saison beenden mussten. Leipzig lag also auf Rang drei, was gleichzusetzen ist mit den Europa-League-Play-offs. Hier spielen die acht Drittplatzierten der CL-Gruppenphase gegen die acht Zweitplatzierten der EL-Gruppenphase.

Für Leipzig ging es gegen Real Sociedad aus San Sebastian. Nach dem 2:2-Unentschieden im Hinspiel holte man eine Woche später in Spanien den 3:1-Sieg und somit den Einzug ins Achtelfinale. Und hier wartet(e): niemand! Das Los gegen Spartak Moskau war in dem Zusammenhang, wie oben beschrieben, ein Glückslos, RB ist nämlich direkt im Viertelfinale! Der Gegner, der dort wartet, ist natürlich noch nicht bekannt, erst müssen die anderen Achtelfinals gespielt werden.

Europa League bei RTL und auf RTL+: Wer zeigt / überträgt heute Fußball?

Europa League LIVE und kostenlos auf RTL: So wird heute Fußball im TV und LIVE-STREAM übertragen

TV RTL LIVE-STREAM RTL+ LIVE-TICKER GOAL Highlights YouTube

Screenshot