RB Leipzig vs. PSG (Paris Saint-Germain) live: Die Champions League heute im LIVE-TICKER | 0:0

In der Champions League spielen RB Leipzig und der französische Top-Klub PSG (Paris Saint-Germain) aufeinander. Goal ist im LIVE-TICKER mit dabei.

Revanche für das Halbfinale der UEFA ? Der Bundesligist spielt heute gegen PSG ( ) in der Gruppenphase. Anstoß ist um 21 Uhr.

Ihr wollt die Begegnung RB Leipzig vs. PSG heute live im TV oder LIVE-STREAM sehen? Dann könnt Ihr das entweder kostenfrei bei DAZN tun oder Ihr informiert Euch rund um die Begegnung hier im LIVE-TICKER.

RB Leipzig vs. PSG live | 0:0 Tore - Aufstellung Gulacsi - Konate, Upamecano, Orban - Mukiele, Sabitzer, Haidara, Angelino - Nkunku, Forsberg - Olmo

Aufstellung BVB Navas - Florenzi, Danilo Pereira, Kimpembe, Kurzawa - Marquinhos - Ander Herrera, Gueye - di Maria, Kean, Sarabia Gelbe Karten -

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

1. | Der Ball rollt.

RB Leipzig vs. PSG: Anpfiff zur 1. Halbzeit

vor Beginn | Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Unparteiischengespann. Mit der Spielleitung wurde Szymon Marciniak betraut. Der 39-jährige FIFA-Referee hat seine polnischen Landsleute Pawel Sokolnicki und Radoslaw Siejka als Assistenten dabei.

vor Beginn | Zum zweiten Mal treffen diese beiden Klubs in einem Pflichtspiel aufeinander. Der erste Vergleich ist uns noch sehr gut in Erinnerung, den gab es erst Mitte August im Halbfinale der vergangenen Champions-League-Saison. In Lissabon zogen die Rasenballer klar mit 0:3 den Kürzeren.

Bild: imago images / Poolfoto

vor Beginn | Thomas Tuchel erwartet "eine sehr starke Leipziger Mannschaft - sehr aggressiv, körperlich und direkt in unserer Hälfte. Wenn uns Spieler wie Neymar, Mbappe, Verratti und Paredes fehlen, die in der Lage sind, mit ihrer individuellen Qualität Druck raus zu nehmen und in sehr engen Räumen Lösungen zu finden, dann müssen wir das akzeptieren und andere Mittel finden. Wir müssen vielleicht auf eine andere Art und Weise etwas direkter spielen. Das Team muss sich eben noch mehr anstrengen, noch mehr Mentalität zeigen. Wir wachsen in solchen Situationen zusammen."

vor Beginn | Julian Nagelsmann sieht "beide Spiele gegen PSG als K.o.-Duelle an. Natürlich ist mit einer Niederlage nichts vorbei, doch dann würden wir in Paris unter Druck stehen. Wir wollen mehr Punkte holen als der Gegner. Ganz einfach! Druck ist nicht ungewöhnlich für die Gruppenphase, eine ähnliche Situation hatten wir auch in der vergangenen Saison. Jedes Spiel ist entscheidend."

vor Beginn | PSG ist nach dem Fehlstart in die mit zwei 0:1-Niederlagen und abgesehen vom Ausrutscher gegen Manchester richtig in Fahrt. National reihten die Hauptstädter sieben Siege in Serie aneinander - zuletzt drei ohne Gegentor. Vier dieser Erfolge gelangen auf fremder Wiese. Damit stürmten die Pariser inzwischen wieder an die Tabellenspitze.

vor Beginn | Nach dieser Klatsche zogen die Leipziger am Samstag auch noch bei den Kürzeren (0:1), büßten damit die Tabellenführung in der ein und warten demnach dringend auf ein Erfolgserlebnis. Im heimischen Stadion aber stehen die Chancen dafür gut, da haben die Sachsen in dieser Saison alle Pflichtspiele für sich entschieden und lediglich zwei Gegentreffer kassiert.

vor Beginn | In der Gruppe H stehen sich die beiden punktgleichen Verfolger von Spitzenreiter gegenüber. Folglich gibt es Gemeinsamkeiten. Beide gewannen gegen jeweils mit 2:0 - Leipzig zu Hause, Paris in Istanbul. Gegen die Red Devils aber war nichts zu holen. Während sich die Franzosen daheim noch achtbar schlugen (1:2), wurden die Rasenballer letztlich in Manchester kräftig vermöbelt und gingen mit 0:5 unter.

vor Beginn | PSG-Coach Thomas Tuchel muss auf seine beiden Superstars verzichten. Neymar und Kylian Mbappe fehlen wegen Oberschenkelverletzungen. Damit schlägt sich übrigens auch Julian Draxler herum. Nicht verfügbar sind darüber hinaus Marco Verratti, Juan Bernat und Mauro Icardi.

vor Beginn | Gleich zu Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Auf Seiten der Hausherren steht Nordi Mukiele wieder zur Verfügung und rückt gleich in die Startelf, obwohl es nach Aussage von Julian Nagelsmann noch nicht für 90 Minuten reicht. Tyler Adams sitzt zumindest wieder auf der Bank. Bei Marcel Halstenberg reichte es heute noch nicht. Ebenfalls nicht mitwirken können nach wie vor Lukas Klostermann (Knieoperation), Konrad Laimer (Knochenödem) und Fabrice Hartmann (Bänderriss im Knie).

vor Beginn | Herzlich willkommen zum Gruppenspiel der Champions League zwischen RB Leipzig und Paris St.-Germain.

RB Leipzig vs. PSG (Paris Saint-Germain): Die Aufstellung

Aufstellung von RB Leipzig:

Gulacsi - Konate, Upamecano, Orban - Mukiele, Sabitzer, Haidara, Angelino - Nkunku, Forsberg - Olmo

Aufstellung PSG (Paris Saint-Germain):

Navas - Florenzi, Danilo Pereira, Kimpembe, Kurzawa - Marquinhos - Ander Herrera, Gueye - di Maria, Kean, Sarabia

RB Leipzig vs. PSG (Paris Saint-Germain): Die Tabelle der Gruppe H auf einen Blick

Platz Mannschaft Spiele Tore Punkte 1. Manchester United 3 8:3 6 2. PSG 2 3:2 3 3. RB Leipzig 2 2:5 3 4. Istanbul Basaksehir 3 2:5 3

RB Leipzig vs. PSG (Paris Saint-Germain): Die Opta-Fakten vor der Partie heute

RB Leipzig und Paris SG treffen auf internationaler Bühne zum 2. Mal aufeinander. Nur 78 Tage nach ihrem Duell im Halbfinale der Champions League 2019/20 kommt es zum erneuten Vergleich (damals gewann PSG mit 3-0).

RB Leipzig hat von den letzten 5 Spielen gegen französische Teams in der Champions League nur eines gewonnen (U2 N2). Seit dem 4-1-Sieg gegen Monaco in der Gruppenphase 2017/18 gab es 3 Partien ohne Sieg.

In 14 Spielen zwischen Paris SG und deutschen Gegnern im Landesmeisterpokal, bzw. der Champions League gab es noch nie ein Unentschieden. Paris SG konnte 9 dieser Partien gewinnen (5 Niederlagen).

RB Leipzig kassierte am 2. Spieltag der Champions League eine 0-5-Niederlage gegen Manchester United. Es war die höchste Niederlage einer deutschen Mannschaft in der Champions-League-Gruppenphase seit dem 0-5 vom gegen Chelsea im Jahr 2014.

Paris SG hat 9 der letzten 14 Auswärtsspiele in der Champions-League-Gruppenphase gewonnen (U3 N2) und ist in den letzten 6 Partien in der Fremde ungeschlagen (S4 U2).

Leipzig hat zwar 6 von 18 Champions-League-Spielen der Vereinsgeschichte verloren, allerdings gab es noch nie 2 Niederlagen hintereinander. Letztmals kassierte RB im November 2018 2 Pleiten in einem UEFA-Wettbewerb hintereinander ( ).

Im März 1999 kam es zu dem bisher einzigen Auswärtssieg eines Champions-League-Duells mit zwei deutschen Trainern an der Seitenlinie. Ottmar Hitzfeld errang mit dem einen 4-0-Erfolg bei Kaiserslautern mit Trainer Otto Rehhagel. In 8 Partien ging in 7 Fällen der Trainer der Heimmannschaft als Sieger hervor (U1, ausgenommen Spiele auf neutralem Platz).

Im Champions-League-Halbfinale der letzten Saison zwischen Leipzig und Paris war Ángel Di María an allen 3 Treffern direkt beteiligt. Er markierte ein Tor selbst und bereitete die Treffer von Marquinhos und Juan Bernat vor.

Leipzigs Mittelfeldspieler Kevin Kampl hat 66 seiner 67 Pässe im laufenden Wettbewerb an den Mann gebracht (98,5 %). Es ist die beste Passquote von allen 299 Spielern, die mindestens 50 Passversuche verzeichnen. Kampl hat sich in der gegnerischen Hälfte bei 28 Versuchen noch keinen Fehlpass geleistet.

Seit seinem ersten Startelf-Einsatz in einem Champions-League-Auswärtsspiel im Februar 2017 war Kylian Mbappé an 22 Auswärtstreffern von Paris direkt beteiligt (14 Tore, 8 Vorlagen). Kein Spieler hat in dieser Hinsicht bessere Werte.

Quelle: Getty Images

RB Leipzig vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

RB Leipzig vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute ... im TV DAZN via Smart TV im LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER Goal

In der Champions-League-Gruppenphase wird heute der 3. Spieltag gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell RB Leipzig vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

RB Leipzig vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Der rasante Aufstieg von RB Leipzig zu einem Champions-League-Halbfinalisten hat auch Verlierer produziert: die eigenen Talente. Ertrag und Aufwand stehen in der Nachwuchsarbeit in keinem Verhältnis.

Leipzig (SID) Nach dem Bundesligadebüt bekam Joscha Wosz von seinem berühmten Onkel ein paar mahnende Worte mit auf den Weg. "Das Wichtigste ist, dass er jetzt klar bleibt", sagte Ex-Nationalspieler Darius Wosz, "er darf sich nicht gleich ein dickes Auto holen, wenn er zehn, 20 Bundesligaspiele hat."

So weit ist der 18-Jährige noch lange nicht, bei seinem Klub RB Leipzig durfte der Youngster gerade einmal rund zehn Minuten Bundesligaluft schnuppern. Und das auch nur, weil Leipzig zum Zeitpunkt seiner Einwechslung schon 4:0 gegen völlig überforderte Schalker geführt hatte. Danach war Wosz zweimal ohne Einsatz im Kader, andere RB-Talente sind sogar noch weiter weg von der Startelf. Trainer Julian Nagelsmann fehlt bei den Jungen der Biss.

"Da muss ich als junger Spieler in die Profi-Kabine gehen, mich umziehen und dann muss der Rasen brennen", sagte der 33-Jährige. Diese Einstellung sehe er "nicht bei allen", den absoluten Siegeswillen noch viel weniger. "Sehe ich diese Gier, kriegen sie auch mehr Einsatzzeiten", versprach Nagelsmann. Bringt das Talent aber keine Top-Mentalität auf den Platz und in die Kabine, betonte der Trainer, "fressen die Profis ihn auf." Wenn er aber "wie ein Irrer marschiert und sich zerreißt, dann wird ihm auch mal ein Fehlpass verziehen."

Dass seit der Einweihung der hochmodernen Akademie am Cottaweg vor fünf Jahren noch kein einziges Eigengewächs den Durchbruch geschafft hat, schmerzt die Verantwortlichen sehr. Für die Summe von 30 Millionen Euro wurden auf einer Fläche von sechs Hektar fast paradiesische Verhältnisse geschaffen: Vier Rasen- und drei Kunstrasenplätze, ein Hauptgebäude mit High-Tech-Geräten, Wellnessbereich mit Gegenstromanlage, ein 50 m langer Laufschlauch und, und, und.

Ralf Rangnick, der einstige Architekt des Projekts RB, schwärmte von "fantastischen Bedingungen". Besonders wichtig war dem Macher die enge Verzahnung von Profis und Nachwuchsspielern, sie sollten sich im "Bullenstall" möglichst oft begegnen und austauschen. Zahlreiche Top-Talente wurden zudem von umliegenden Vereinen abgeworben, so mancher Konkurrent sprach sogar vom "Talente-Klau". Gewechselt ist auch viel Knowhow durch renommierte Nachwuchstrainer.

Der Ertrag für all die Anstrengungen und Kosten steht aber in keinem Verhältnis. Die hoffnungsvollen Jungstars im Kader kommen aus Paris, Salzburg oder New York und nicht aus Leipzig, Eilenburg oder Delitzsch. Als Konsequenz krempelte RB die Nachwuchsarbeit seit dieser Saison um, es soll verstärkt altersübergreifend und individual-spezifisch trainiert werden.

Klar ist: Durch den rasanten Aufstieg der Profimannschaft bis zu einem Champions-League-Halbfinalisten ist es für den eigenen Nachwuchs deutlich schwieriger geworden. "Wir müssen festhalten, dass wir bei unserer Entwicklung den Nachwuchsbereich nicht im gleichen Tempo mitgezogen haben", sagte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff, der sich mit dem Status Quo aber nicht abfinden will: "Jedes Rädchen muss ineinander greifen, und dazu gehört auch der Profibereich."

Nagelsmann würde gerne mehr Talente ins kalte Wasser werfen, so wie er es zuvor auch in Hoffenheim gemacht hatte. Durch die immensen Belastungen in dieser Saison sei die Chance so groß wie nie, so Nagelsmann. Wosz und Co. müssten nur den Eindruck vermitteln, "diese Welt einreißen zu wollen".

RB Leipzig vs. PSG (Paris Saint-Germain) im LIVE-TICKER: Die Champions-League-Partie im Überblick