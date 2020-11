Wer zeigt / überträgt RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain (PSG) live im TV und im LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Champions League

Am dritten Spieltag der Champions League kommt es zum Duell zwischen Leipzig und PSG. Aber wer zeigt / überträgt das Duell im TV und im LIVE-STREAM?

In der kommt es am Mittwoch zum Wiedersehen zwischen und : Beide Vereine hatten sich bereits in der vergangenen Saison im Halbfinale gegenübergestanden, damals war PSG durch ein 3:0 ins Endspiel in Lissabon eingezogen. Anstoß ist um 21 Uhr in der Red Bull Arena.

Die letzten beiden Spiele würde Leipzig wohl gerne rückgängig machen: Zuerst setzte es für die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann eine bittere 0:5-Niederlage bei Manchester United und durch ein 0:1 gegen haben die Roten Bullen auch noch die Tabellenführung in der Bundesliga verloren.

Auch PSG musste am ersten Spieltag eine Niederlage gegen ManUnited (1:2) einstecken, seitdem hat sich der französische Branchenprimus jedoch wieder gefangen und aus den letzten drei Spielen ausschließlich Siege eingefahren. Erst am Wochenende feierte die Elf von Trainer Thomas Tuchel einen 3:0-Erfolg in Nantes.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain live im TV und im LIVE-STREAM? Goal liefert Euch in diesem Artikel alle Informationen zur Übertragung der Champions League. Zudem findet Ihr hier auch die Aufstellungen beider Mannschaften, sobald diese offiziell bekanntgegeben wurden.

RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain (PSG) live sehen: Die Übertragung im Überblick

Leipzig gegen PSG live ... im TV ... auf DAZN (nur Smart-TV), auf Sky (nur Konferenz) im LIVE-STREAM ... auf DAZN, Sky Go (Konferenz) und Sky Ticket (Konferenz) im LIVE-TICKER ... bei Goal in den Highlights ... auf DAZN

Bild: imago images / Sportimage

Champions League: Wer zeigt / überträgt RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain (PSG) im TV und LIVE-STREAM?

Mit dem Pay-TV-Anbieter Sky und dem Streamingdienst DAZN haben sich in dieser Saison zwei TV-Anstalten die Übertragungsrechte an der Champions League gesichert. Nur einer der beiden Sender wird am Mittwoch jedoch auch das Aufeinandertreffen zwischen RB Leipzig und Paris Saint-Germain zeigen.

DAZN zeigt / überträgt Leipzig gegen PSG in voller Länge im LIVE-STREAM

Die Regelung ist eindeutig: Während Sky an jedem Spieltag zwei Einzelspiele und die anderen Partien ausschließlich in der Konferenz übertragen darf, laufen bis auf wenige Ausnahmen alle anderen Begegnungen beim Streamingdienst DAZN. Daran hat sich auch in dieser Saison nichts geändert.

Mehr Teams

Um Leipzig gegen PSG in voller Länge sehen zu können, seid Ihr somit auf den LIVE-STREAM von DAZN angewiesen. Bereits ab 20.45 Uhr könnt Ihr die Vorberichte mit Moderator Alex Schlüter einschalten. Mit dem Anstoß übernehmen dann Kommentator Jan Platte und Experte Sandro Wagner.

Leipzig gegen PSG live bei DAZN sehen:

Beginn der Übertragung: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Experte: Sandro Wagner

Die DAZN-App macht es möglich: Leipzig gegen PSG auf dem Smart-TV genießen

Zwar handelt es sich bei DAZN um einen Streamingdienst, der seine Übertragung ausschließlich im Internet anbietet, in wenigen Schritten könnt Ihr Euch den LIVE-STREAM zu RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain allerdings trotzdem auf Eurem Fernseher anschauen.

Dafür müsst Ihr nur die kostenlose DAZN-App herunterladen, die für alle gängigen Smart-TVs zur Verfügung steht. Sobald Ihr Euch mit Euren Anmeldedaten eingeloggt habt, könnt Ihr sofort auf das DAZN-Programm zugreifen. Zudem lässt sich der Streamingdienst auch über Google Chromecast, Apple TV oder den Amazon-Fire-TV-Stick nutzen.

Ihr möchtet Leipzig gegen PSG lieber unterwegs streamen? Über den PC oder Laptop geht das am einfachsten, indem Ihr auf die DAZN-Webseite geht. Für Smartphones und Tablets könnt Ihr Euch alternativ auch die DAZN-App aus dem Google Play-Store oder iTunes-Store holen.

Die Champions League kostenlos sehen - mit dem Gratismonat von DAZN

Ohne Abonnement könnt Ihr DAZN zwar nicht nutzen, mit dem Gratismonat von DAZN lässt sich der Streamingdienst allerdings zunächst vier Wochen testen - und damit auch Leipzig gegen PSG kostenlos erleben. Alles, was Ihr dafür tun müsst, ist, Euch auf der DAZN-Webseite zu registrieren.

Hat Euch der Probemonat gefallen, verlängert sich Euer Abonnement nach den 30 Tagen automatisch. Dann zahlt Ihr entweder 11,99 Euro monatlich oder bei Abschluss eines Jahresabos einmalig 119,99 Euro. Solltet Ihr nicht zufrieden gewesen sein, könnt Ihr aber auch problemlos kündigen.

Die Highlights von Leipzig gegen PSG bei DAZN erleben

Ihr könnt das Aufeinandertreffen zwischen RB Leipzig und Paris Saint-Germain am Mittwoch nicht live verfolgen? Bei DAZN habt Ihr nicht nur die Möglichkeit, Euch die komplette Übertragung zu einem späteren Zeitpunkt im Re-Live anzuschauen, sondern auch nur die Highlights abzurufen.

In einer mehrminütigen, kommentierten Zusammenfassung präsentiert Euch der Streamingdienst die entscheidenden Szenen aller CL-Spiele. Diese könnt Ihr Euch bereits 40 Minuten nach dem Ende auf der Plattform ansehen. Diesen Service gibt es übrigens auch für die .

Das deutsche Oberhaus gehört auch zum DAZN-Programm? Richtig gehört. Der Streamingdienst überträgt die Freitags- und Montagsspiele live und bietet auch für die restlichen Duelle eine Highlight-Funktion an. Andere internationale Top-Ligen wie die , oder die werden ebenfalls bei DAZN übertragen.

Bild: Getty Images

RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain (PSG) live: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen beider Teams offiziell sind, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor Anstoß der Fall sein. Schaut daher später nochmals rein!

RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain (PSG): Die Gruppenphase der Champions League

Begegnung RB Leipzig - Paris Saint-Germain Datum Mittwoch, 04. November 2020 | 21 Uhr Ort Red Bull Arena, Leipzig

RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain (PSG) live im TV und STREAM sehen: Die Tabelle von Gruppe H auf einen Blick