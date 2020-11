RB Leipzig: Nordi Mukiele fordert von EA Sports Änderungen an FIFA 21

Defensivspieler Nordi Mukiele von hat den Spieleentwickler EA Sports aufgefordert, Änderungen an der Fußballsimulation FIFA 21 vorzunehmen. Auf Twitter bemängelte er die strenge Regelauslegung im Videospiel, die häufig zu strittigen Elfmetern führt.

"BITTE repariert die Fouls im Strafraum. Ich möchte weinen", meldete sich Mukiele am Donnerstag zu Wort. So würde innerhalb des Sechzehnmeterraums häufig bereits für leichte Kontakte auf Foul entschieden, die auf dem Rest des Spielfelds keinen Pfiff nach sich ziehen.

@EASPORTSFIFA PLEASE repairing faults in the penalty area.. I want to cry 😭😭😭