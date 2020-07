FIFA 21 Demo: Alle Infos zur Probierversion von EA Sports

Eingefleischte Zocker erwarten angespannt den Release von FIFA 21. Goal liefert Euch alle Infos zur Demo des neusten Teils der FIFA-Reihe.

Wie jedes Jahr blicken Zockerfans der neuen Version der FIFA-Reihe von EA Sports angespannt entgegen. Das erste Highlight stellt dabei der Release der Demo dar, die bereits kurz vor der Vollversion spielbar ist.

Auch vor dem Release von FIFA 21 bietet EA Sports den Fans die Möglichkeit, die neue Version anzuspielen. Doch wann erscheint die Testversion? Welche Konsolen sind vertreten? Und welche Mannschaften sind von der Partie?

Goal geht diesen Fragen auf den Grund und verrät Euch, was bisher zur FIFA 21 Demo bekannt ist.

FIFA 21 Demo Release: Wann erscheint die Testversion von EA Sports?

Auch vor der Videospielbranche macht die Corona-Pandemie keinen Halt. So wurde der offizielle Release der Vollversion von FIFA 21 auf den 09. Oktober 2020 verschoben. Doch wann erscheint die Probeversion?

In der Vergangenheit erschien die Demo üblicherweise rund zwei Wochen vor dem offiziellen Verkaufsstart. Ausgehend vom Release der Vollversion am 09. Oktober könnte die Testversion von FIFA 21 also am 25. September für Xbox One, PS4 und PC verfügbar sein.

FIFA 21 Demo für PS4, Xbox One und PC: Für welche Konsolen/Plattformen erscheint die Probeversion?

Wie im vergangenen Jahr wird die Demo von FIFA 21 wohl auch dieses Jahr für PlayStation 4, Xbox One und den PC erscheinen. Eine Besonderheit gibt es zudem: FIFA 21 ist der erste Teil der FIFA-Reihe, der für die neue Konsolengeneration verfügbar sein wird.

So erscheinen zum Ende des Jahre die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X. Zum Release der Testversion sind die neuen Konsolen von Sony und Microsoft jedoch noch nicht auf dem Markt.

Feel Next Level 🎮⚽️#FIFA21 is coming to PlayStation 5 and Xbox Series X ➡️ https://t.co/i8H6ot8dPS pic.twitter.com/EZ2CIZW3aT — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) June 18, 2020

FIFA 21 Demo: Wo kann ich die Probeversion herunterladen?

Um die Demo spielen zu können, müsst Ihr diese im jeweiligen Store suchen und herunterladen. Für den PC erscheint FIFA in diesem Jahr erstmals nicht nur auf der EA-Plattform Origin, sondern auch auf Steam. Somit könnte auch die Probeversion dort verfügbar sein.

Hier findet Ihr die FIFA 21 Demo für Eure Plattform:

FIFA 21 Demo: Welche Teams sind bei der Probeversion spielbar?

Bei FIFA 20 konnten die Fans zwischen , , dem , und wählen. Doch welche Mannschaften sind in diesem Jahr von der Partie?

Offiziell bestätigt hat EA Sports noch kein Team für die Testversion von FIFA 21. Im ersten Trailer zur neuen Version stehen jedoch vor allem PSG und Liverpool im Fokus.

Daneben sind auch die madrilenischen Klubs Real, Atletico sowie Tottenham, , der BVB und Chelsea zu sehen. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass diese Mannschaften auch in der Demo vorab spielbar sein werden.

FIFA 21 Demo: Welche Spielmodi sind in der Testversion von EA Sports dabei?

Die Demoversion ist für alle Zocker die erste Möglichkeit, um das neue Gameplay von FIFA 21 zu testen. Dabei sind jedoch wie immer nur ausgewählte Spielmodi verfügbar. Welche Inhalte bietet die Testversion in diesem Jahr?

Es ist davon auszugehen, dass der Anstoß-Modus Hauptbestandteil der FIFA 21 Demo sein wird. So könnt Ihr mit ausgewählten Teams offline gegen den Computer oder gegen Eure Freunde antreten und die neue FIFA-Version testen.

Keep your 👀 out!



More of #FIFA21 will be revealed later this summer 😎☀️ pic.twitter.com/jgBwYrUrNi — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) June 19, 2020

Daneben bietet EA Sports üblicherweise die Möglichkeit, einen weiteren - meist neuen - Spielmodus zu testen. Im vergangenen Jahr konnten die Fans beispielweise den Volta-Modus ausprobieren.

Welche neuen Features in diesem Jahr in der Demo zu bestaunen sind ist bisher noch nicht bekannt. So stellte EA bisher nur Neuerungen im Bezug auf die Grafik vor. So arbeitet man unter anderem mit neuen Körper- und Bewegungsmodellen sowie dem sogenannten "Deferred Lighting System".