RB Leipzig, News und Gerüchte: Sörloth wird teuer, kommt Rashica doch noch? Alle Infos zu RBL

Alexander Sörloth soll als Ersatz für Patrik Schick kommen, auch bei Werder-Star Milot Rashica könnte noch etwas gehen. Alle News zu RB Leipzig.

will kommende Saison in der wieder oben mitmischen und bestenfalls in der genau so für Furore sorgen, wie die Sachsen das mit dem Halbfinal-Einzug in der abgelaufenen Spielzeit getan haben.

Für diese beiden Unterfangen hat man offenbar -Stürmer Alexander Sörloth an der Angel, der wohl Patrik Schick ersetzen soll. Bei Milot Rashica deutete zuletzt nicht mehr viel auf einen Transfer nach Leipzig hin, ganz ausgeschlossen ist eine Verpflichtung des Mannes von aber noch nicht.

Indes wird Marcel Sabitzer neuer Kapitän bei RB und Timo Werner glänzt gleich in seinem ersten Einsatz für Chelsea.

Alle News und Gerüchte zu RB Leipzig an diesem Montag findet Ihr hier in diesem Artikel.

RB Leipzig: Alexander Sörloth soll wohl als Schick-Ersatz kommen

RB Leipzig bastelt offenbar weiterhin an einer Verpflichtung von Trabzonspor-Stürmer Alexander Sörloth. Wie der kicker nun berichtet, soll der 24-jährige Norweger den Bundesligisten bei einem Transfer zur nächsten Spielzeit rund 20 Millionen Euro Ablöse kosten.

Sörloth soll als Ersatz für Patrik Schick eingeplant sein. Den Tschechen, der zuletzt von der Roma an RB ausgeliehen war, zieht es wohl zu Bayer Leverkusen.

Bei Trabzonspor hat Sörloth eine herausragende Saison hinter sich, wurde Torschützenkönig der und gewann mit seinem Klub den Pokal. Kein Wunder, dass auch Nationalmannschaftskamerad Erling Haaland von Borussia Dortmund begeistert ist.

RB Leipzig im Werben um Milot Rashica "noch nicht ganz raus"

Ein Transfer von Werder Bremens Offensivspieler Milot Rashica zu RB Leipzig ist mittlerweile zwar eher unwahrscheinlich, ganz vom Tisch allerdings noch nicht.

Wie Bremens Sportdirektor Frank Baumann nun im Interview mit Werders Vereinshomepage sagte, sei Leipzig im Werben um Rashica "noch nicht ganz raus. Es ist bekanntermaßen so, dass sich Milot Leipzig sehr gut vorstellen könnte."

Die Ablöse ist dabei allerdings das Hauptproblem. Werder will wohl rund 25 Millionen Euro für den kosovarischen Nationalspieler haben, RB hat bislang lediglich 15 Millionen Euro geboten. "Wenn sich keiner bewegt in den Grenzbereichen, dann wird der Transfer nicht zustande kommen", betonte Baumann.

RB Leipzig: Marcel Sabitzer ist neuer Kapitän

Marcel Sabitzer ist der neue Kapitän von RB Leipzig. Wie der Champions-League-Halbfinalist offiziell mitteilte, wählte das Team den Österreicher zum neuen Spielführer. Seine Stellvertreter sind Torwart Peter Gulacsi und Yussuf Poulsen. Davor war der zuletzt lange verletzte Willi Orban seit 2017 Kapitän gewesen.

"Marcel Sabitzer hat unsere Mannschaft aufgrund der Verletzung von Willi Orban schon in der vergangenen Saison häufig als Kapitän aufs Feld geführt", sagte Trainer Julian Nagelsmann: "Er hat - auch in entscheidenden Spielen - gezeigt, dass er Verantwortung übernimmt."