RB-Kandidat Alexander Sörloth: "Der König des Nordens" und "Mario Gomez junior"

Sein Vater Göran Sörloth stürmte einst in der Bundesliga und Filius Alexander könnte es ihm womöglich bald gleichtun.

Die Vergleiche liegen auf der Hand: Beide stammen aus , beide sind relativ jung, beide eiskalt im Strafraum und mit einer unglaublichen Physis ausgestattet. Die Rede ist von BVB-Star Erling Haaland (20) und Alexander Sörloth (24), der im Dress Trabzonspors die kurz und klein schoss und zwischenzeitlich zu den begehrtesten Angreifern Europas zählte. Womöglich spielen beide bald nicht nur in der norwegischen Nationalmannschaft zusammen, sondern gehen auch in derselben Liga auf Torejagd.

Sörloth erzielte 2019/20 satte 33 Pflichtspieltore für Trabzon, dies gelang vor ihm noch keinem anderen Ausländer im Dress des sechsmaligen Meisters. Außerdem feuerte er seinen Klub zum Pokalsieg, dem neunten der Vereinsgeschichte.

Experte: Alexander Sörloth ist wie Mario Gomez

Süper-Lig-Experte Alp Colak von Goal und SPOX allerdings vergleicht Sörloth eher nicht mit Landsmann Haaland, sondern mit einem anderen Torjäger, der einst in der und auch der für Furore sorgte: "Ich habe Sörloth in der vergangenen Saison mehrmals live in Istanbul spielen sehen und er war wirklich außergewöhnlich. Er war wie Mario Gomez junior."

Jener Mario Gomez, der unter anderem in Fußballer des Jahres wurde, 2013 mit Bayern München die gewann und drei Jahre später als Torschützenkönig zum Meistertitel in der Süper Lig führte.

Wie Gomez ist Sörloth ein echtes Kraftpaket. Wenn er seine 1,95 Meter und 95 Kilo in Bewegung setzt, ist er nur schwer aufzuhalten. Dabei ist er aber nicht schwerfällig, sondern wirkt bemerkenswert flink und ist mit einer soliden Technik ausgestattet. Nicht nur im Sturmzentrum, auch auf beiden Flügelpositionen kann er eingesetzt werden.

Auch Milan und der FC Bayern wurden im Frühjahr mit der wuchtigen Sturmkante in Verbindung gebracht. Jedoch führt die heißeste Spur im Falle eines Transfers zur kommenden Spielzeit nicht in die spanische Hauptstadt, nach Mailand oder München, sondern nach Leipzig.

Bei RB gilt Sörloth als heißer Kandidat auf die Nachfolge Patrik Schicks. Mit der Roma können sich die Leipziger nicht auf eine Ablöse für den Tschechen verständigen, weswegen die Suche nach einem weiteren Stürmer läuft. Mehrere Medien, darunter die Bild und TV2 berichteten in den letzten Wochen von einem Interesse des Champions-League-Halbfinalisten.



Ein Wechsel bahnt sich aktuell allerdings nicht an. Das liegt auch an der außergewöhnlichen Vertragskonstellation Sörloths: Der Nationalspieler ist noch bis zum Sommer 2021 vom englischen Erstligisten an Trabzonspor ausgeliehen. Anschließend besteht eine Kaufpflicht in Höhe von sechs Millionen Euro, sollte Sörloth in der kommenden Saison in 50 Prozent der Pflichtspiele in der Startelf stehen. Außerdem kann Trabzon jederzeit eine Kaufoption in selbiger Höhe ziehen.

BVB-Star Erling Haaland ist ein Fan von Alexander Sörloth

Zöge also Trabzon nun die Kaufoption bereits nach dem ersten Jahr des Leihdeals, stände Sörloth automatisch bis 2023 unter Vertrag. In jenem Kontrakt soll aber eine Ausstiegsklausel für vergleichsweise niedrige neun Millionen Euro verankert sein. Zumindest vor Corona ein Spottpreis für einen der gefährlichsten Stürmer Europas und eine Summe, die jedenfalls definitiv aufbringen könnte. Die Fanatik berichtet in dieser Woche, Trabzonspor habe mit Sörloth eine Einigung zur Vertragsanpassung erzielt, werde in dem Zuge die Ausstiegsklausel streichen und die Kaufoption ziehen. So wäre der Angreifer bei einem Transfer wohl deutlich teurer.

Ziemlich viel Theorie und ziemlich viele Variablen also. Sörloth selbst hat mehrfach öffentlich betont, dass er sich beim Schwarzmeerklub wohlfühle und gerne bleiben wolle. Klar ist aber auch: Trudelt ein Angebot jenseits der 20 Millionen Euro ein, kann auch beim türkischen Pokalsieger schnell ein Umdenken einsetzen.

Alp Colak erklärt: "Falls jemand mindestens 25 Millionen Euro Ablöse bietet, muss der Verein ihn verkaufen. Finanziell wäre das die einzig richtige Entscheidung." Corona habe auch die türkischen Klubs hart getroffen, viele steckten "in riesigen Problemen".

Und so könnte Sörloth also in der Bundesliga landen, wo er seinem Spezi Erling Haaland dann noch ein wenig öfter über den Weg liefe. Der Dortmunder selbst outete sich bereits im Februar nicht nur als großer Anhänger der TV-Serie Game of Thrones, sondern auch von Sörloth. Unter einem Instagram-Beitrag seines Nationalmannschaftskameraden kommentierte Haaland eine an ihn gerichtete Wechselaufforderung eines Trabzonspor-Fans mit den Worten: "Der König des Nordens spielt doch schon bei Euch."