RB Leipzig: Fans beim Bundesligastart gegen Mainz 05 zugelassen

Beim Duell der Sachsen mit Mainz 05 werden erstmals seit dem März wieder Fans in einem Bundesligastadion ihre Mannschaften anfeuern.

darf den Start in die neue Saison der gemeinsam mit seinen Fans erleben. Zur ersten Partie gegen den FSV am 20. September erhalten nach SID-Informationen 8400 Fans Einlass in die Red-Bull-Arena.

Offenbar hat das Sicherheitskonzept des Vereins mit Masken und Abstandsgebot das örtliche Gesundheitsamt überzeugt.

RB Leipzig hatte im März dieses Jahres beim Champions-League-Spiel gegen Tottenham Hotspurs (3:0) auch das letzte Spiel vor Zuschauern erlebt.