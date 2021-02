RB Leipzig, Transfers und News: Kommt Brobbey von Ajax? Olmo spricht über Spanien-Rückkehr - alle News und Gerüchte zu RBL

Brian Brobbey kann Ajax im Sommer ablösefrei verlassen. RB Leipzig möchte den 19-jährigen Stürmer nach Sachsen lotsen. Alle News und Gerüchte zu RBL.

Bundesliga-Titelkandidat RB Leipzig am Donnerstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu RBL vom Tage.

RB Leipzig, Transfers: Kommt Brian Bobbey von Ajax Amsterdam?

Toptalent Brian Brobbey (19) wird Ajax Amsterdam ablösefrei verlassen. RB Leipzig scheint in einer guten Position für eine Verpflichtung des Mittelstürmers zu sein, auch dem BVB wurde zuletzt großes Interesse nachgesagt.

Brobbeys Vertrag bei Ajax läuft am Saisonende aus, die Niederländer hatten sich bis zuletzt um eine Verlängerung des Arbeitspapiers bemüht - erfolglos. Das bestätigte Sportdirektor Marc Overmars auf der Ajax-Website: "Wir finden es schade und haben alles getan, um ihn länger bei Ajax zu halten. Nach dem Sommer wird er woanders spielen. Ich finde es schade, aber es ist sein gutes Recht."

Brian Brobbey will leave Ajax this summer.



Overmars: 'We have done everything we could to keep him at Ajax.' — AFC Ajax (@AFCAjax) February 3, 2021

Laut dem niederländischen Telegraaf steht RB Leipzig vor einer Verpflichtung des 19-Jährigen. Demnach habe der Bundesligist dem Angreifer bereits ein lukratives Vertragsangebot vorgelegt.

In der Vergangenheit war auch der BVB mit Brobbey in Verbindung gebracht worden. Womöglich schaltet sich die Borussia nun erneut in die Verhandlungen um den Ajax-Youngster ein.



Bild: Getty Images

Brobbey kam in dieser Spielzeit bislang zu sechs Kurzeinsätzen für die Profi-Mannschaft von Ajax. In 129 gespielten Minuten kam der U19-Nationalspieler auf zwei Tore und eine Torvorlage.

RB Leipzig, Transfers: Dani Olmo will "irgendwann" wieder in Spanien spielen

RB Leipzigs Mittelfeldspieler Dani Olmo kann sich seine Zukunft als Fußballer in Spanien vorstellen. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es ist nicht mein Ziel, irgendwann mal in meinen Heimatland zu spielen“, sagte der 22-Jährige im Interview mit der Sport Bild.

Als Interessenten kämen für den Offensivspieler wohl nur Top-Klubs wie Real Madrid, Atletico Madrid oder der FC Barcelona in Frage.

Mit Wechselabsichten beschäftigt sich Olmo konkret aber derzeit nicht. Auch wenn La Liga verheißungsvoll für den Angreifer klingen dürfte, denkt er aktuell nicht über eine Luftveränderung nach. "Ich fokussiere mich wirklich voll auf Leipzig“, betonte er.

RB Leipzig, Transfers: Hannes Wolf bleibt in Gladbach

Der von RB Leipzig an Borussia Mönchengladbach ausgeliehene Hannes Wolf wird über den Sommer hinaus ein Fohlen bleiben. Auf einer Pressekonferenz bestätigte BMG-Sportchef Max Eberl, dass die im Vertrag verankerte Kaufpflicht des 21-Jährigen aktiviert wurde. "Bei Hannes Wolf ist es so, dass er inzwischen so viele Spiele für uns absolviert hat, dass die Klausel gegriffen hat und er jetzt ein 'richtiger Borusse' ist", sagte Eberl.

Der offensive Mittelfeldspieler stand bislang bei allen 19 Bundesliga-Spielen der Fohlen auf dem Platz. Am Mittwochabend wurde er im Pokal-Achtelfinale beim VfB Stuttgart (2:1) in der 84. Minute eingewechselt zog mit der Borussia in die Runde der letzten Acht ein.



Bild: Getty Images

Im Sommer floss eine Leihgebühr über 1,5 Millionen Euro nach Leipzig. Angeblich spült die Kaufoption jetzt noch einmal 9,5 Millionen Euro in die Kasse der Sachsen.

RB Leipzig: Die nächsten Partien