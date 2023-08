RB Leipzig holt Nachfolger für Josko Gvardiol: Castello Lukeba kommt für 34 Millionen Euro aus Frankreich

Castello Lukeba von Olympique Lyon soll die Lücke füllen, die der Abgang von Josko Gvardiol zu Manchester City in Leipzig hinterlassen hat.

WAS IST PASSIERT? DFB-Pokal-Sieger RB Leipzig ist auf der Suche nach einem Ersatz für den zu Manchester City gewechselten Innenverteidiger Josko Gvardiol schnell fündig geworden: Die Sachsen gaben am Freitagabend die Verpflichtung des Innenverteidigers Castello Lukeba vom französischen Erstligisten Olympique Lyon bekannt. Der 20-Jährige erhält einen Fünfjahresvertrag bis 2028. Die Ablösesumme beträgt laut Lyon 34 Millionen Euro inklusive Boni.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der kroatische Nationalspieler Gvardiol war für mehr als 90 Millionen Euro zu Champions-League-Sieger Manchester City gewechselt. Das Gesamtpaket machte ihn laut RB-Geschäftsführer Sport Max Eberl "zum teuersten Abwehrspieler der Geschichte".

WAS WURDE GESAGT? "Mit Castello Lukeba konnten wir unseren Wunschspieler für die Innenverteidigung verpflichten", sagte Eberl: "Trotz seiner erst 20 Jahre ist er in seiner Entwicklung schon sehr weit und gehört zu den Top-Abwehrtalenten in Europa."

Lukeba freut sich auf seine neue Aufgabe. "RB Leipzig steht für eine besondere Art von Fußball und einen kontinuierlichen und ambitionierten Weg. Hier kann man sich als junger Spieler hervorragend und auf höchstem Niveau entwickeln", sagte der Neuzugang.