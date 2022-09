RB Leipzig trennt sich von Trainer Domenico Tedesco

RB Leipzig trennt sich nach dem 1:4 gegen Schachtar Donezk von Trainer Domenico Tedesco.

RB Leipzig hat sich einen Tag nach dem 1:4 in der Champions League gegen Schachtar Donezk von Trainer Domenico Tedesco getrennt. Das teilten die Sachsen am Mittwoch mit. Damit reagierte der amtierende DFB-Pokalsieger auf eine anhaltende Negativserie, in der Bundesliga holte Leipzig aus den ersten fünf Spielen nur fünf Punkte. Über einen Nachfolger will der Klub zeitnah informieren.

"Die Entscheidung, Domenico Tedesco freizustellen, ist uns sehr schwergefallen", sagte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff und verwies auf die großen Erfolge der vergangenen Saison mit Pokalsieg und Europa-League-Halbfinale. Tedesco hatte das Amt als Leipzig-Trainer im vergangenen Dezember vom entlassenen Jesse Marsch übernommen.

"Domenico ist ein exzellenter Trainer, der sicher weiter viel Erfolg haben wird. Uns fehlte jedoch nach dem mäßigen Start in die Bundesligasaison mit fünf Punkten aus fünf Spielen vor allem nach den jüngsten Spielen bei Eintracht Frankfurt und zuhause gegen Schachtar Donezk die Überzeugung, dass in der derzeitigen Konstellation ein sofortiger Turnaround erfolgen kann", so Mintzlaff weiter.

RB Leipzig: Marco Rose der Topfavorit auf Tedesco-Nachfolge

Auch gegen Frankfurt hatte Leipzig zuletzt eine deutliche Niederlage kassiert (0:4), zudem hatte Tedesco Berichten zufolge Teile der Mannschaft verloren. Nach der Niederlage gegen Donezk hatte sich der 36-Jährige jedoch noch kämpferisch gezeigt.

Als Topfavorit auf die Nachfolge von Tedesco gilt Marco Rose. Der ehemalige Trainer von Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund wohnt in Leipzig und kennt den Red-Bull-Kosmos aus seiner Zeit bei RB Salzburg bestens.