RB Leipzig vs. Manchester City heute im LIVE STREAM und TV: DAZN oder Amazon?

Heute findet die Partie RB Leipzig vs. Manchester City statt. Wer zeigt die Champions League heute live: DAZN oder Amazon Prime? GOAL hat Infos.

Am Mittwoch gehen die letzten Hinspiele im Achtelfinale der Champions League über die Bühne. Hierbei steigt unter anderem das Aufeinandertreffen RB Leipzig vs. Manchester City. Der Anstoß in der Red Bull Arena erfolgt um 21 Uhr.

RB Leipzig traf in der Gruppenphase der Champions League 2021/22 letztmals auf Manchester City. Damals kassierten die Sachsen gegen die Citizens eine Auswärtsniederlage und landeten einen Heimerfolg. Dieselbe Bilanz wies die Elf von Marco Rose im vergangenen Herbst gegen den Ersten in der Gruppe F, Real Madrid, auf.

Das Team von Pep Guardiola setzte sich hingegen in der Gruppe G vor Borussia Dortmund durch.

Heute findet in der Champions League die Begegnung RB Leipzig vs. Manchester City statt. Wer zeigt das Spiel heute live? DAZN oder Amazon Prime? GOAL versorgt Euch mit allen Infos.

RB Leipzig vs. Manchester City heute live: DAZN oder Amazon Prime? Die Informationen

Spiel: RB Leipzig vs. Manchester City Datum: Mittwoch, 22. Februar 2023 Uhrzeit: 21 Uhr Stadion: Red Bull Arena (Leipzig)

RB Leipzig vs. Manchester City heute live im TV

Seit der Champions League 2021/22 gelten neue Ausstrahlungsrechte. Dabei darf DAZN den Großteil der Partien der Königsklasse exklusiv zeigen. Zusätzlich hält Amazon Prime die Alleinrechte für die allermeisten übrigen Spiele. Zudem bekommt Ihr ausschließlich das Finale im Free-TV zu sehen. Doch wo könnt Ihr das Kräftemessen RB Leipzig vs. Manchester City heute live mitverfolgen? Bei DAZN oder Amazon Prime?

RB Leipzig vs. Manchester City heute live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Das Duell RB Leipzig vs. Manchester City reiht sich in den Partien ein, die Ihr Euch bei DAZN anschauen könnt. Allerdings benötigt Ihr für den Zugriff auf die Ausstrahlung des Spiels in der Red Bull Arena einen Vertrag. Dabei stehen beispielsweise Unlimited Jahres- und Monatsabos zur Auswahl. Hierfür müsst Ihr monatlich 29,99 Euro und 39,99 Euro ausgeben. Auf der Webseite des Streaming-Anbieters findet Ihr Infos zu den weiteren Paketen. Zudem könnt Ihr Euch hier genauer einlesen:

Der Abschluss findet in Windeseile statt. Anschließend müssen die Nutzer von Smart-TVs die kostenfreie App installieren. Außerdem könnt Ihr Euren Fernseher an einen PC oder an ein Notebook anschließen. Hierfür benötigt Ihr zusätzlich ein HDMI-Kabel.

Die wichtigsten Informationen zur Übertragung:

Übertragungsbeginn: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Spielbeginn: 21 Uhr

21 Uhr Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sandro Wagner

Sandro Wagner Reporter: Max Siebald

Ihr könnt bei DAZN heute zwei Spiele der Champions League live mitverfolgen. Denn: Gleichzeitig steigt die Partie Inter Mailand vs. FC Porto. Deswegen stehen Übertragungen in voller Länge sowie eine Konferenz zur Auswahl.

RB Leipzig vs. Manchester City heute live im STREAM

DAZN strahlt sein vollständiges Angebot im STREAM aus. Somit könnt Ihr Euch das Aufeinandertreffen RB Leipzig vs. Manchester City mit einem geeigneten Internetzugang von nahezu überall aus ansehen. Überdies benötigt Ihr dafür kein Abo. Denn: Der Anbieter schloss eine Kooperation mit der Plattform OneFootball ab. Dort müsst Ihr die kostenfreie Anwendung herunterladen und 3,49 Euro pro Partie bezahlen.

RB Leipzig vs. Manchester City heute live im TICKER

Zudem bietet Euch GOAL seinen TICKER zum Kräftemessen RB Leipzig vs. Manchester City. Dort informieren wir Euch zu den nennenswerten Geschehnissen in der Red Bull Arena. Hierfür senden wir Euch Push-Nachrichten.

RB Leipzig vs. Manchester City heute live: DAZN oder Amazon Prime?

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

RB Leipzig vs. Manchester City: Die Aufstellungen zur Champions League

Die Startformationen folgen ungefähr 60 Minuten vor dem Anstoß.