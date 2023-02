RB Leipzig: Jonathan David als Nkunku-Nachfolger?

RB Leipzig hat Lille-Angreifer Jonathan David wohl auf dem Radar. Kommt der Kanadier als Nkunku-Nachfolger?

WAS IST PASSIERT? Laut Transferexperte Fabrizio Romano ist Lille-Angreifer Jonathan David heiß begehrt. Demnach haben mehrere Klubs ein Auge auf den Kanadier geworfen, unter anderem RB Leipzig soll demnach an dem 23-Jährigen stark interessiert sein.

WAS IST DER HINTERGRUND? Medienberichten zufolge soll Christopher Nkunku im Sommer für 60 Millionen Euro zum FC Chelsea wechseln, der Franzose würde bei RB Leipzig dann eine große Lücke hinterlassen. Zwar hat man mit Benjamin Sesko schon einen Sommerneuzugang sicher, scheinbar geben sich die Sachsen damit aber noch nicht zufrieden.

Auch dem FC Bayern wurde im vergangenen Sommer das Interesse an David nachgesagt, der Leistungsträger der OSC Lille war damals als Lewandowski-Nachfolger im Gespräch.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Jonathan David gehört definitiv zu den stärksten Mittelstürmern der Ligue 1, das bestätigt auch ein Blick auf seine Statistiken. So kommt der in New York geborene Angreifer in dieser Saison in 26 Spielen auf 17 Tore und vier Vorlagen.

Zum Vergleich: Der 25-jährige Nkunku steuerte bis zu seiner Verletzung 17 Tore und fünf Assists in 24 Partien bei. David könnte daher ein adäquater Ersatz für den französischen Nationalspieler sein.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty