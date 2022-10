RB Leipzig empfängt in der Bundesliga Hertha BSC. Ob die Partie per LIVE-STREAM bei WOW läuft, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

Am heutigen Samstagabend (15. Oktober 2022) ist die Hertha aus Berlin zu Gast bei RB Leipzig. Das Bundesligaspiel wird um 18.30 Uhr in der Red-Bull-Arena in Leipzig angepfiffen.

Zwölfmal trafen die beiden Teams in der Bundesliga bereits aufeinander, nur ein einziges Mal ging Hertha BSC als Sieger vom Platz. Aber auch bei den Leipzigern läuft es diese Saison nicht ganz nach Plan. Aktuell findet man sich auf dem elften Tabellenplatz wieder und damit weit entfernt von der Tabellenspitze. Die Hertha steht noch einmal drei Plätze dahinter auf Platz vierzehn. Wer heute Abend schließlich die Nase vorne hat, sehen wir ab 18.30 Uhr.

RB Leipzig vs. Hertha BSC heute live: Läuft das Spiel im LIVE-STREAM bei WOW (Sky Ticket)?

RB Leipzig vs. Hertha BSC heute live: Die Partie im Überblick

Begegnung RB Leipzig vs. Hertha BSC (heute im LIVE-STREAM bei WOW schauen) Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 15. Oktober - 18.30 Uhr Spielort Red-Bull-Arena (Leipzig)

RB Leipzig vs. Hertha BSC heute live: Läuft das Spiel im TV?

Verantwortlich für das Zeigen der Bundesliga sind der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky. Alle Freitags- und Sonntagsspiele sind nur bei DAZN zu sehen, die Partien am Samstag könnt Ihr nur bei Sky sehen. Im Free-TV sind leider keine Begegnungen mehr zu sehen.

Daraus lässt sich also folgern, dass das heutige Spiel auch nur bei Sky läuft. Beim Bezahlsender Sky müsst Ihr aus verschiedenen Paketen auswählen, die Euch unterschiedliche Inhalte des Pay-TV-Senders freischalten.

Welche Pakete es jetzt genau bei Sky gibt, welches Ihr braucht, um die Bundesliga sehen zu können und was das kostet, könnt Ihr hier nachlesen.

RB Leipzig vs. Hertha BSC heute live: Zeigt WOW (Sky Ticket) das Spiel im LIVE-STREAM?

Natürlich ist die TV-Übertragung bei Sky nicht die einzige Möglichkeit, wie Ihr das Spiel verfolgen könnt. WOW (Sky Ticket) bietet Euch auch an, die kompletten 90 Minuten per LIVE-STREAM zu sehen.

Mittlerweile ist Sky Ticket unter dem Namen WOW bekannt. Mit WOW-Livesport könnt Ihr jetzt also auch die Partie zwischen Leipzig und Berlin live sehen. WOW-Livesport kostet Euch im Monatsabo 29,99 Euro pro Monat. Dafür könnt Ihr dann die 1. und 2. Bundesliga, die Premier League und alle Spiele des DFB-Pokals live dort im STREAM erleben. Den Link zur Anmeldung findet Ihr hier.

Was Ihr neben einem gültigen Abo noch braucht, ist ein internetfähiges Gerät, auf dem Ihr den LIVE-STREAM dann sehen könnt. Übrigens könnt Ihr den STREAM auch bei Sky Go sehen.

So nennt sich der direkte LIVE-STREAM-Dienst von Sky. Wenn Ihr also schon ein gültiges Abo habt, könnt Ihr Euch einfach dort mit euren Zugangsdaten anmelden und das von Euch gebuchte Paket im LIVE-STREAM sehen.

RB Leipzig vs. Hertha BSC heute live: Der LIVE-TICKER von GOAL

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch im Angebot. Dort werdet Ihr sofort informiert, sobald auf dem Rasen etwas passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

RB Leipzig vs. Hertha BSC heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.