RB Leipzig vs. Hertha BSC kostenlos im LIVESTREAM mit DAZN: Alles zum Probemonat

RB Leipzig misst sich in der Bundesliga mit Hertha BSC. Goal verrät, wie Ihr kostenlos im LIVESTREAM dabei sein könnt.

In der steht der 28. Spieltag auf dem Plan und dabei empfängt . Anpfiff der Partie ist am Mittwoch um 18.30 Uhr. DAZN hat die Begegnung live im Stream abrufbar. Bei Goal wird erklärt, wie man das Spiel aus der Red Bull Arena komplett kostenlos sehen kann.

Duell RB Leipzig - Hertha BSC Datum Mittwoch, 27. Mai 2020 | Anpfiff: 18.30 Uhr Ort Red Bull Arena, Leipzig Zuschauer keine Zuschauer zugelassen

Der Streamingdienst DAZN ist die richtige Anlaufstelle für Fans, die RB Leipzig gegen Hertha BSC im LIVESTREAM sehen wollen. Neukunden können die Bundesliga-Partie sogar kostenlos schauen.

DAZN hat die Rechte an der Bundesliga für alle Spiele am Freitag, am Sonntag um 13.30 Uhr und auch am Montagabend. In der aktuellen Englischen Woche aber auch für die Partie zwischen den Leipzigern und dem Hauptstadtklub. Somit gibt es RB gegen Hertha am heutigen Abend im LIVESTREAM.

DAZN ist Euch (noch) kein Begriff? Der folgende Artikel klärt über sämtliche Fußballübertragungen - inklusive und - in den kommenden Wochen auf. Zum DAZN-Programm!

Wer sich erstmals dazu entschließt, sich bei DAZN anzumelden, bekommt vom Streamingdienst die ersten 30 Tage geschenkt. Erst danach muss man sich entscheiden, ob man den Dienst für 11,99 Euro pro Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahr weiter nutzen will.

Vorberichte ab 18.15 Uhr

ab 18.15 Uhr Moderator : Lukas Schönmüller

: Lukas Schönmüller Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte: Ralph Gunesch

RB Leipzig vs. Hertha BSCn heute kostenlos im LIVESTREAM: Der Probemonat von DAZN

DAZN schenkt jedem Neukunden einen Gratismonat. RB Leipzig gegen Hertha BSC kostenlos sehen? Somit kein Problem mehr! Wer sich also am Mittwoch vor dem Spiel anmeldet, schaut die Partie aus der Allianz Arena, ohne einen Cent bezahlen zu müssen.

Einzige Voraussetzung dafür ist, dass Ihr Neukunden seid, da nur neu angemeldete Nutzer Anspruch auf das Testabo haben.

Nach den ersten 30 Tagen zahlt man wie erwähnt 11,99 Euro pro Monat. Alternativ können auch 119,99 Euro für ein ganzes Jahr bezahlt werden.

DAZN kann mittlerweile auf viele unterschiedliche Arten bezahlt werden. Hier findet Ihr alle Informationen zu den Zahlungsmöglichkeiten bei DAZN.

RB Leipzig vs. Hertha BSC kostenlos im LIVESTREAM auf Smartphone und Tablet sehen: Die App von DAZN

Der LIVESTREAM zu Leipzig gegen Berlin von DAZN kann auf sämtlichen internetfähigen Geräten abgerufen werden - via Browser oder App.

Ihr könnt Euch entweder über den Computer online unter www.dazn.com anmelden und die vollen 90 Minuten live im Stream sehen. Alternativ könnt Ihr Euch die DAZN-App herunterladen und den LIVESTREAM ZU RBL vs. Hertha dort verfolgen.

RB Leipzig vs. Hertha BSC kostenlos im LIVESTREAM: Download der DAZN-App im entsprechenden Store

Auch auf einem SmartTV, via Amazon Fire Stick, auf einer Spielekonsole wie der Playstation 4 oder eben anderen Geräten von Android (Google Play Store) oder Apple (App-Store) ist die DAZN-App verfügbar. Einfach die kostenfreie App herunterladen und loslegen.

Nochmal eine kurze Zusammenfassung: Ihr seid Neukunden, verfügt über ein internetfähiges Endgerät und habt Lust auf das Duell zwischen den Roten Bullen und der Alten Dame? Dann erfüllt Ihr alle Voraussetzungen, um das Spiel kostenlos sehen zu können.