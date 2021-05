RB Leipzig: Auch Emil Forsberg soll verlängern

Die Sachsen binden offenbar binnen kurzer Zeit den zweiten namhaften Spieler langfristig. Emil Forsberg soll verlängern.

Emil Forsberg steht offenbar kurz vor einer Verlängerung seines 2022 auslaufenden Vertrags bei RB Leipzig. Das berichten die Bild und der Sportbuzzer am Samstag übereinstimmend.

Demnach sei die Unterschrift unter einem neuen Vertrag nur noch Formsache beim Schweden. Damit würde RB nach Peter Gulacsi den nächsten Leistungsträger langfristig an sich binden.

Emil Forsberg spielt seit 2015 bei RB Leipzig

Der Torhüter der Leipziger hatte am Freitag sein Arbeitspapier bis 2025 verlängert und dabei auf die zuvor verankerte Ausstiegsklausel in Höhe von 13 Millionen Euro verzichtet. Diese hatte den Ungarn, der zuvor ein klares Bekenntnis zu RB vermieden hatte, in Verbindung mit einem möglichen Wechsel zum BVB gebracht.

Forsberg kam 2015 von Malmö FF zu RB und stieg mit den Roten Bullen anschließend in die Bundesliga auf. In bis dato 210 Pflichtspielen für die Sachsen kommt der 29-Jährige auf 47 Tore und 55 Vorlagen.

Zuletzt war Forsberg mit seinem Last-Minute-Treffer in der Verlängerung gegen Werder Bremen der Garant für den erneuten Finaleinzug der Leipziger im DFB-Pokal. Dort trifft Leipzig am 13. Mai auf Borussia Dortmund.