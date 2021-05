Kein BVB-Wechsel: Gulacsi verlängert bei RB Leipzig

RB verlängert mit seinem Leistungsträger zwischen den Pfosten: Peter Gulacsi hat sich bis 2025 an den Klub gebunden.

RB Leipzig hat den Vertrag mit dem umworbenen Stammtorhüter Peter Gulacsi vorzeitig verlängert. Der 31-Jährige bleibt zwei weitere Jahre bis Juni 2025 beim Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga.

Zuletzt war auch über einen Wechsel von Ungarns Nationalkeeper zum Liga-Konkurrenten Borussia Dortmund spekuliert worden. Leipzig und der BVB stehen sich sowohl am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) in der Bundesliga in Dortmund als auch am kommenden Donnerstag (20.45 Uhr im LIVE-TICKER) im Finale des DFB-Pokals in Berlin gegenüber.

Peter Gulacsi wechselte 2015 zu RB Leipzig

Gulacsi spielt seit 2015 für die Leipziger und ist seit 2016 deren klare Nummer eins. Insgesamt absolvierte der Keeper 222 Pflichtspielen für RB, in der Bundesliga (162 Einsätze) und in der Champions League (24) ist Gulacsi RB-Rekordspieler.

Neben Gulacsi verlängerte auch Torwarttrainer Frederik Gößling seinen Vertrag und bleibt nun bis 2026.