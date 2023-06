RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt heute im TV und LIVE-STREAM: Wann beginnt das DFB-Pokalfinale und wer überträgt es?

Heute findet die Partie RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt statt. Wann beginnt das DFB-Pokalfinale und wer überträgt es?

Heute geht in Berlin das DFB-Pokalfinale über die Bühne. Hierbei messen sich der Titelverteidiger RB Leipzig und Eintracht Frankfurt. Damit duellieren sich der Dritte und der Siebte in der Bundesliga 2022/23.

RB Leipzig setzte sich ab dem Achtelfinale zuerst vor eigenem Publikum gegen Hoffenheim (3:1), Borussia Dortmund (2:0) durch. Danach gelang dem Team von Marco Rose ein 5:1-Kantersieg in Freiburg.

Eintracht Frankfurt feierte in den ersten Pokalrunden in diesem Kalenderjahr Heimsiege gegen Darmstadt (4:2) und Union Berlin (2:0) . Anschließend siegte die Elf von Oliver Glasner beim VfB Stuttgart mit 3:2.

Am Samstag findet in Berlin das Kräftemessen RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt statt. Doch wann beginnt das DFB-Pokalfinale und wer überträgt es heute im TV und LIVE-STREAM? GOAL hat alle Infos dazu, zum TICKER und zu den Aufstellungen.

Spiel: RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt (HIER bei WOW im LIVE STREAM schauen) Datum: Samstag, 3. Juni 2023 Uhrzeit: 20 Uhr Stadion: Olympiastadion Berlin

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt live im TV

Die Ausstrahlungsrechte am DFB-Pokal berechtigen Sky dazu, alle Partien ins Haus zu liefern. Zudem hält der Pay-TV-Anbieter für den Großteil davon die Exklusivrechte. Ferner dürfen die ARD und das ZDF Spiele im Free-TV zeigen. Aber wer überträgt das DFB-Pokalfinale RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt?

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Der DFB-Pokal live beim ZDF

Das Aufeinandertreffen zwischen den Sachsen und der SGE zählt zu jenen, die Euch das ZDF ins Haus liefert. Obendrein könnt Ihr Euch die Begegnung in HD anschauen. Die Vorberichte des Sportstudios beginnen um 19.25 Uhr und somit 35 Minuten vor dem Anpfiff.

Die Informationen zur Übertragung im Free-TV:

Sender: ZDF (HD)

ZDF (HD) Vorberichte ab: 19.25 Uhr

19.25 Uhr Spielbeginn: 20 Uhr

20 Uhr Reporter: Oliver Schmidt

Oliver Schmidt Moderation: Katrin Müller-Hohenstein

Katrin Müller-Hohenstein Experte: Per Mertesacker

Per Mertesacker Co-Kommentator: Hanno Balitsch

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Der DFB-Pokal live bei Sky

Zusätzlich könnt Ihr Euch das DFB-Pokalfinale RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt bei Sky Sport Top Event HD und bei Sky Sport Mix HD anschauen. Dort startet die Vorberichterstattung eine Stunde vor dem Anstoß und somit um 19 Uhr.

So läuft die Ausstrahlung im Pay-TV:

Sender: Sky Sport Top Event HD, Sky Sport Mix HD

Sky Sport Top Event HD, Sky Sport Mix HD Vorberichte ab: 19 Uhr

19 Uhr Spielbeginn: 20 Uhr

Falls Ihr das Pokalfinale im Berliner Olympiastadion bei Sky im TV mitverfolgen möchtet, benötigt Ihr das Sport-Paket. Ihr könnt dieses als Einzelabo für 20 Euro und in einer Kombination mit dem Bundesliga-Paket für 32,50 Euro abschließen. Ihr könnt Euch auf der Webseite genauer einlesen.

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM

Zudem könnt Ihr Euch das DFB-Pokalfinale im LIVE-STREAM ansehen. Somit könnt Ihr das Aufeinandertreffen RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt mit einem geeigneten Internetzugang von überall aus miterleben. Hierfür stehen einige Optionen zur Auswahl.

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt bei Sky Go sehen

Wenn Euer Vertrag bereits dafür aktiviert wurde, liegt Ihr bei Sky Go richtig. Jedoch findet die Freischaltung für das hauseigene Streaming-Portal nicht unverzüglich statt. Deshalb müsst Ihr bei einem heutigen Abschluss des Sport-Pakets wahrscheinlich WOW oder eine Wiederholung nutzen.

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt bei WOW mitverfolgen

WOW, das einstige Sky Ticket, sieht eine sofortige Aktivierung vor. Zudem müsst Ihr Euch nicht binden. Das Paket Supersport Monat für 29,99 Euro ermöglicht einen Zugriff mit zwei Endgeräten auf das gesamte Sportangebot.

Dieses umfasst zusätzlich etwa die Bundesliga und die 2. Bundesliga, Englands Premier League, die Formel 1 und die ATP World Tour. Dazu kommen die NHL und die PGA Tour.

Mit OneFootball den DFB-Pokal anschauen

Außerdem kooperiert Sky hinsichtlich des DFB-Pokals mit OneFootball. Daher könnt Ihr auf der Plattform einzelne Spiele mitverfolgen. Hierfür müsst Ihr pro Spiel 3,99 Euro auf den Tisch legen und die App installieren.

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt im STREAM beim ZDF

Überdies helfen Euch die Streams des ZDF und des Sportstudios weiter. Hierfür müsst Ihr nichts bezahlen. Obendrein benötigt Ihr keine Registrierung.

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt live im TICKER

Zudem könnt Ihr das DFB-Pokalfinale dank des TICKERS von GOAL mitverfolgen. Dort informieren wir Euch zu allen relevanten Geschehnissen in der Partie RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt. Überdies lassen wir Euch Push-Mitteilungen zukommen.

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Die Aufstellungen zum DFB-Pokal

Die Startaufstellungen folgen rund 60 Minuten vor dem Anpfiff.