RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Bundesliga heute im TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und in den Highlights

Spitzenspiel! RB Leipzig und der BVB treffen heute aufeinander. Goal erklärt, wie das Spitzenspiel der Bundesliga übertragen wird.

Am Samstagabend hat die ein wahres Topspiel zu bieten: empfängt heute . Anpfiff in der Red Bull Arena in Leipzig ist heute um 18.30 Uhr.

Für den BVB gilt es, gut in das neue Jahr zu starten , der erste Schritt wurde bereits erfolgreich zurückgelegt: Gegen den konnten die Schwarz-Gelben mit 2:0 gewinnen.

Aktuell ist Borussia Dortmund auf dem 4. Tabellenplatz, sechs Punkte hinter RB. Auch die Leipziger sind erfolgreich ins neue Jahr gestartet, gegen den gelang ein 1:0-Sieg.

Beide Teams stehen im Achtelfinale der - uns erwartet also hochklassiger Fußball. Goal erklärt in diesem Artikel, wie das Spiel übertragen wird.

RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund): Das Bundesliga-Topspiel am Samstag

Begegnung RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) Wettbewerb Bundesliga | 15. Spieltag Datum Samstag | 09.01.2020| 18.30 Uhr Ort Red Bull Arena | Leipzig Zuschauer Keine

✈️ Ab in die neue Woche! pic.twitter.com/LXieFnBaJQ — Borussia Dortmund (@BVB) January 4, 2021

RB Leipzig gegen BVB (Borussia Dortmund) heute LIVE im TV: So seht ihr die Bundesliga

Gute Nachrichten für alle Fußballfans: Das Topspiel der Bundesliga am heutigen Samstag wird im TV übertragen! Ihr braucht also keine Sorgen zu haben, dass das Spiel nicht im Fernsehen zu sehen ist.

Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel heute LIVE auf Sky Sport Bundesliga (UHD). Kommentator ist Wolff Fuss. Im Free-TV läuft das Spiel heute nicht!

RBL vs. BVB: Die Sky-Übertragung des Topspiels der Bundesliga - Wolff Fuss kommentiert

Anstoß : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Beginn der Übertragung: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Sendung : tipico Topspiel der Woche

: tipico Topspiel der Woche Sender : Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Bundesliga UHD

: Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Bundesliga UHD Kommentar : Wolff Fuss

Leipzig - BVB: So teuer ist die Bundesliga auf Sky

Da Sky ein Pay-TV-Sender ist, also ein Fernsehsender, für den man bezahlen muss, kann man das Spiel nicht sehen, ohne ein Abonnement abzuschließen.

Dieses ist bei Sky folgendermaßen aufgebaut: Man hat die Auswahl aus unterschiedlichen Paketen, die jeweils für einen oder mehrere Inhalte stehen. Wir haben das mal für euch aufgelistet:

Cinema-Paket : Filme

: Filme Entertainment-Paket : Serien

: Serien Kids-Paket : Kindgerechte Inhalte

: Kindgerechte Inhalte Bundesliga-Paket : Bundesliga und

: Bundesliga und Sport-Paket: Champions League, Formel 1, Premier League

Logischerweise benötigt ihr nun, um RBL-BVB verfolgen zu können, das Bundesliga-Paket. Ihr könnt natürlich auch mehrere Pakete zur gleichen Zeit buchen und habt so mehr Inhalte freigeschaltet. Eine Übersicht zu den Paketen und Preisen findet ihr hier.

Bild: imago images | Team 2

RB Leipzig - BVB (Borussia Dortmund): Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM

Sky bietet seine Inhalte auch via LIVE-STREAM an. Da immer mehr Haushalte der Fernsehindustrie den Rücken zukehren und ihre Unterhaltung eher im Internet genießen, müssen auch die Fernsehsender umdenken und bieten daher ihre Inhalte digital an. Dafür hat sich Sky zwei Möglichkeiten ausgedacht: Sky Go und das Sky Ticket.

Sky Go: So seht ihr RB Leipzig vs. Borussia Dortmund kostenlos

Sky Go ist für alle Anhänger*innen, die bereits ein Abonnement/Paket bei Sky gebucht haben . Mit Sky Go könnt ihr euch über andere Geräte (PC, Laptop, Handy, Tablet) anmelden und genau auf die Inhalte zugreifen, die ihr am TV auch sehen könntet.

Dabei ist Sky Go kostenlos, ihr bezahlt also nicht mehr als das, was ihr bereits für das Abonnement bezahlt. Die kostenlose SkyGo-App gibt es unter anderem im Play Store oder App Store.

RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Bundesliga heute LIVE mit dem Sky Ticket verfolgen

Ihr habt kein Abonnement bei Sky und habt auch nicht vor, einen teuren und langfristigen Vertrag abzuschließen? Keine Sorge, dass bedeutet nicht, dass ihr auf die Bundesliga verzichten müsst.

Mit dem Sky Ticket könnt ihr für kurze Zeit Zugang zu bestimmten Inhalten freischalten. Die kostenlose SkyTicket-App gibt es ebenfalls im App Store oder Play Store.

Bild: Getty Images

BVB (Borussia Dortmund) bei RB Leipzig: Die kostenlosen Highlights auf DAZN und YouTube

Der Streamingdienst DAZN hat zwar zum Leidwesen vieler Fans keine Übertragungsrechte und darf daher das Spiel zwischen RB Leipzig und dem BVB nicht übertragen - dafür gibt es hier die Highlights zu sehen.

Bereits 40 Minuten nach Abpfiff überträgt DAZN die Highlights aller Bundesligaspiele, dank des Probemonats sogar kostenlos. Mit etwas mehr Geduld sind die Highlights ab Montag auf YouTube zu sehen.

RB Leipzig empfängt den BVB (Borussia Dortmund): Nichts verpassen mit dem Goal LIVE-TICKER

Sky ist zu teuer, aber ihr wollt trotzdem stets auf dem aktuellen Stand des Geschehens bleiben? Dann sollte euch der LIVE-TICKER von Goal zusagen, den wir kostenlos anbieten.

Mit diesem bleibt ihr rund um die Uhr auf dem aktuellen Stand . Egal ob Tor, Chance, Foul, Auswechslung oder strittige Szene: Jede wichtige Situation wird hier ausführlich erklärt. Hier entlang!

Bild: Getty Images

BVB (Borussia Dortmund) heute zu Gast bei RB Leipzig: Die Aufstellungen in der Bundesliga

Etwa eine Stunde vor Anpfiff tragen wir die Aufstellungen hier ein. Klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel, um optimal vorbereitet zu sein!