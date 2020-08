RB Leipzig gegen Atletico Madrid: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights - So wird die Champions League übertragen

Viertelfinale in der Champions League: RB Leipzig empfängt Atletico Madrid. Goal erklärt, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

trifft heute im Viertelfinale der auf . Die Partie wird um 21 Uhr im Estadio José Alvalade in Lissabon angepfiffen.

In seiner noch jungen Vereinsgeschichte steht RB Leipzig erstmals im Viertelfinale der Champions League. Die Leipziger spielen gegen Atletico Madrid, die Spanier zählen jedes Jahr zu den Favoriten im Wettbewerb. Im Achtelfinale konnten sich beide Vereine gegen die Vorjahresfinalisten der Champions League durchsetzen.

Leipzig schaltete aus, Atletico besiegte den Titelverteidiger . RB tritt nun allerdings ohne Timo Werner an, der Toptorschütze ist bekanntlich zum gewechselt.

Die Königsklasse wird in Turnierform in entschieden – pro Runde gibt es nur noch ein K.o.-Spiel.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo RB Leipzig gegen Atletico Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem findet Ihr hier die Aufstellungen beider Teams. Wer wissen will, auf welchem Sender die anderen Spiele der CL übertragen werden, für den haben wir hier einen separaten Artikel auf unserer Seite verlinkt.

RB Leipzig vs. Atletico Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb UEFA Champions League (Viertelfinale) Datum 13. August 2020 Uhrzeit 21 Uhr Stadion Estadio José Alvalade (Lissabon) Schiedsrichter Szymon Marciniak ( )

RB Leipzig vs. Atletico Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte

Die aktuelle Champions-League-Saison wird von zwei Sendern übertragen: Sky und DAZN. Die Spiele, die von Sky übertragen werden, laufen im Pay-TV. DAZN ist ein Streamingdienst, dementsprechend werden die Matches im LIVE-STREAM gezeigt. Das heutige Spiel wird es leider nicht im Free-TV zu sehen geben.

RB Leipzig vs. Atletico Madrid heute live im TV sehen: So geht’s

Der Sender Sky aus Unterföhring überträgt das Spiel heute live im Pay-TV! Sky geht schon ab 19.30 Uhr auf Sendung, Michael Leopold moderiert zusammen mit Experte Didi Hamann die Show. Kurz vor Spielbeginn übernimmt dann Kai Dittmann und kommentiert das Spiel für Euch. Um das Spiel über Sky sehen zu können, müsst Ihr den Sender abonniert haben. Aktuell bietet Sky das Sport-Paket für 17,50 Euro im Monat an. Alle weiteren Infos zu diesem Angebot findet Ihr auf der Webseite von Sky.

Unser Mittelfeld-Stratege Dani #Olmo unterstützt die Wohltätigskeitsorganisation @CommonGoalOrg und spendet 1 Prozent seines Jahresgehalt an die Initiative, die weltweit soziale Projekt unterstützt.



Tolle und wichtige Aktion, @daniolmo7 👏 pic.twitter.com/NAl6f479nY — RB Leipzig (@DieRotenBullen) August 11, 2020

RB Leipzig vs. Atletico Madrid: Die Champions League im LIVE-STREAM sehen

Für Leipzig gegen Atletico gibt es genau drei legale LIVE-STREAMS: DAZN, Sky Go und Sky Ticket. Als Neukunde von DAZN könnt Ihr die Partie sogar kostenlos sehen!

RB Leipzig vs. Atletico Madrid heute im LIVE-STREAM auf DAZN

DAZN geht heute ab 20.45 Uhr auf Sendung. Alex Schlüter moderiert den Vorbericht, Uli Hebel und Experte Ralph Gunesch kommentieren das Spiel über die volle Länge. Die Übertragung schaut Ihr am besten über die DAZN-App, die es als kostenlosen Download gibt und die für diverse Geräte, wie zum Beispiel das Smartphone, den Laptop, das Tablet, die PS4, die X-Box oder den Smart-TV kompatibel ist.

RB Leipzig vs. Atletico Madrid heute im LIVE-STREAM mit der DAZN-App schauen

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der App:

RB Leipzig vs. Atletico Madrid heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen: Der Gratismonat bei DAZN

DAZN schenkt Euch den ersten Monat des Abonnements gratis, was bedeutet, dass Ihr die restlichen Spiele der Champions League und allesamt kostenlos schauen könnt, wenn Ihr Euch jetzt anmeldet!

Neben dem Fußball streamt DAZN auch Sportarten wie American Football, Basketball, Boxen, Darts, Motorsport oder Tennis. Nach dem Probemonat kostet das Portal 11,99 Euro im Monat oder bei Abschluss eines Jahresabos einmalig 119,99 Euro. DAZN ist jederzeit kündbar.

RB Leipzig vs. Atletico Madrid heute im LIVE-STREAM sehen mit Sky Go

Alle Sky-Kunden unter Euch haben automatisch Zugriff auf Sky Go und damit auf den heutigen LIVE-STREAM des Pay-TV-Senders. Nach dem Download der App müsst Ihr Euch nur noch einloggen – und schon kann es losgehen.

RB Leipzig vs. Atletico Madrid im LIVE-STREAM sehen: Weitere Optionen

Ihr seid kein Sky-Abonnent und wollt es in der Zukunft auch nicht werden? Dann könnt Ihr Euch für 29,99 Euro im Monat Sky Ticket zulegen und das Sport-Paket inklusive Champions League schauen. Im Vergleich zu den anderen Sky-Paketen kann das Ticket schnell gekündigt werden. Alle weiteren Infos zu Sky Ticket findet Ihr hier.

Das Programm des Streams von Sky ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

RB Leipzig vs. Atletico Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind!

RB Leipzig vs. Atletico Madrid: Die Champions League im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr seid unterwegs und wollt kein Datenvolumen für die Streams verbrauchen? Dann schaut mal beim kostenlosen LIVE-TICKER von Goal rein. Hier erfahrt Ihr beinahe in Echtzeit, was auf dem Rasen in Lissabon so passiert. Zudem liefert der Ticker interessante Statistiken.

RB Leipzig vs. Atletico Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Ihr habt heute Abend keine Zeit? Dann schaut Euch die Highlights von DAZN an und verpasst keine Tore mehr! Wer will, der kann sich sogar das gesamte Spiel im Re-Live reinziehen.

RB Leipzig vs. Atletico Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick