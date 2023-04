Noch spielt er für Frankreich: Italien will sich wohl Supertalent für die Squadra Azzurra schnappen

Mit Mateo Retegui ist Robert Mancini auf den Geschmack gekommen: Ein OL-Juwel könnte bald für Italien auflaufen.

WAS IST PASSIERT? Supertalent Rayan Cherki könnte eine Nationalmannschaftslaufbahn in der Squadra Azzurra einschlagen. Wie La Repubblica berichtet, erwägt Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini, den 19 Jahre alten Mittelfeldspieler von Olympique Lyon demnächst zu nominieren.

WAS IST DER HINTERGRUND? Cherki, der in Lyon geboren wurde, besitzt die französische und die algerische Staatsbürgerschaft, da seine Eltern aus dem afrikanischen Land stammen. Er hat aber durch seinen Großvater väterlicherseits auch italienische Wurzeln und wäre daher auch für den vierfachen Weltmeister spielberechtigt.

Bislang hat der offensive Mittelfeldmann noch kein A-Länderspiel absolviert, weswegen ein Verbandswechsel möglich ist. Aktuell ist Cherki noch französischer U21-Nationalspieler.

Cherki wäre nach Mateo Retegui (CA Tigre) der zweite ausländisch-stämmige Spieler in Roberto Mancinis Kader. Der 23-jährige Stürmer aus Argentinien debütierte Ende März für die Nazionale und erzielte in seinen beiden ersten Länderspielen prompt zwei Tore.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Cherki schafft aktuell bei OL seinen Durchbruch. Er bringt es in dieser Saison auf 32 Pflichtspiele, in denen ihm vier Tore und fünf Assists gelangen. Für Frankreichs U21 lief er in sieben Partien auf und markierte vier Treffer. Zuvor spielte er auch für die U19 und die U16 der Grande Nation.

DIE BILDER ZUR NEWS:

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Der technisch beschlagene Angreifer wechselte 2010 von AS Saint-Priest in Olympique Lyons Jugend. Seit Anfang 2020 ist er Teil des Profikaders. Bei OL steht er noch bis 2024 unter Vertrag, hat mit seinen starken Leistungen aber bereits das Interesse von Paris Saint-Germain und englischen Spitzenvereinen geweckt.