FC Bayern München: Gerücht um ein Interesse an Mateo Retegui

Ein neuer Name wird beim FCB gehandelt: Schließt Mateo Retegui die Lücke, die Robert Lewandowski hinterlassen hat?

WAS IST PASSIERT? Bayern München gehört zu einer ganzen Reihe namhafter Klubs, die im Sommer Stürmer Mateo Retegui verpflichten möchten. Das berichtet der argentinische TV-Sender TNT Sports.

WAS IST DER HINTERGRUND? Laut des Berichts zeigen 15 Vereine aus Europa Interesse an dem Angreifer der Boca Juniors, der noch bis zum Ende des Jahres an Club Atletico Tigre ausgeliehen ist. Neben den Münchnern werden dabei auch PSG, Real Madrid und Manchester United genannt.

Der FC Bayern wird nach dem Abgang Robert Lewandowskis zum FC Barcelona im vergangenen Sommer ständig mit neuen Stürmern in Verbindung gebracht. Unter anderem mit Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Thuram von Borussia Mönchengladbach und Frankfurts Kolo Muani.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Retegui gehört aktuell zu den treffsichersten Stürmern Südamerikas. 2022 erzielte der 23-Jährige in 42 Partien 23 Tore und lieferte dazu noch drei Assists.

In den beiden Spielen der neuen Saison netzte er dreifach.

DIE BILDER ZUR NEWS:

@LigaAFA

Instagram Mateo Retegui

Imago Images

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Der 1,86 Meter große Stoßstürmer stammt aus der Jugend von River Plate und wechselte 2016 zum Erzrivalen Boca Juniors. Von dort wurde er seitdem an Estudiantes, CA Talleres und eben Tigre verliehen. Der Club aus der Provinz Victoria nahe Buenos Aires kann ihn Ende dieses Jahres per Kaufoption fest verpflichten. Reteguis Vertrag bei Boca Juniors läuft noch bis Dezember 2024.