Rassismus in der MLS? Deutscher Kicker Kai Wagner soll Ex-HSV-Stürmer Bobby Wood beleidigt haben

Kai Wagner von Philadelphia Union soll sich gegenüber Ex-HSV-Spieler Bobby Wood rassistisch geäußert haben. Die MLS ermittelt.

WAS IST PASSIERT? Die nordamerikanische Fußball-Liga MLS untersucht einen Rassismusvorwurf gegen den Deutschen Kai Wagner von Philadelphia Union. Der 26-Jährige soll am Samstag in der Schlussphase des Play-off-Spiels Stürmer Bobby Wood von New England Revolution, der in Deutschland unter anderem für den HSV und Hannover auflief, beleidigt haben.

WAS WURDE GESAGT? "Der MLS sind die Vorwürfe bekannt, dass sich ein Spieler diskriminierend gegenüber einem Gegenspieler geäußert haben soll. Eine Untersuchung des Vorfalls wird durchgeführt", teilte die Liga mit.

WAS IST DER HINTERGRUND? Wagner soll Wood auf deutsch rassistisch beleidigt haben, was der amerikanische Stürmer aufgrund seiner vielen Jahre im deutschen Fußball mitbekommen und verstanden haben soll.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Wagner spielte in der Jugend für Ulm und Augsburg und kam über Schalkes zweite Mannschaft nach Würzburg. Dort spielte er in der 3. Liga, ehe er sich 2019 Philadelphia anschloss.

In den USA entwickelte er sich zu einem der besten Linksverteidiger der Liga. Sein Vertrag beim MLS-Klub läuft am Jahresende aus, sodass er in der kommenden Transferperiode ablösefrei zu haben ist.

Nach Angaben von Sky beschäftigen sich zahlreiche europäische Klubs mit Wagner. So sollen nicht nur einige Bundesligisten, sondern auch Brighton, Lecce und AEK Athen am Linksfuß stark interessiert sein.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Wagner kommt bislang auf 135 Spiele in der MLS, in denen ihm vier Tore und starke 27 Vorlagen gelangen.