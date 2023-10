"Dann versuchen wir, seine Karriere zu zerstören": Rasmus Höjlund erhebt nach Dänemarks Sieg gegen San Marino schwere Vorwürfe

Dänemarks Stürmer traf beim 2:1-Sieg in San Marino und beschwerte sich danach über die harte Gangart der Gastgeber.

WAS IST PASSIERT? Rasmus Höjlund hat sich nach Dänemarks knappem Erfolg in San Marino (2:1) über die harte Gangart der Gastgeber beschwert. Der Stürmer von Manchester United hatte im EM-Qualifikationsspiel das zwischenzeitliche 1:0 für die Dänen markiert und wurde mehrfach hart angegangen. Roberto Di Maio beging in der 88. Minute das schwerwiegendste Foul: Er rammte dem Angreifer ein Knie in den Rücken, ohne dabei zu versuchen, den Ball zu spielen.

WAS WURDE GESAGT? "Der letzte Zweikampf hatte nichts mit Fußball zu tun", schimpfte Höjlund nach dem Spiel gegenüber TV2. "Am Ende war es lächerlich. So ein Zweikampf darf nicht nur in einer Gelben Karte enden. Er rammt mir ein Knie in den Rücken - klare Rote Karte, wenn Sie mich fragen."

Höjlund hatte zuvor seinen Treffer bejubelt, indem er die Heim-Zuschauer zum Schweigen aufforderte. Die San-Marino-Spieler Alessandro Tosi und Filippo Fabri soll diese Geste verärgert haben.

"Ich denke, es ist respektlos, dass sie einen treten und hauen", erklärte der 20-Jährige. "Ich kann nicht viel sagen, außer dass ich glaube, dass sie damit angefangen haben und das Spiel dann einfach so weiterging. Sie haben es (die Foulerei) auf ein neues Level gehoben, weil sie nichts zu verlieren haben. Sie dachten wohl: 'Na gut, dann können wir auch versuchen, seine Karriere zu zerstören'."

WAS IST DER HINTERGRUND? Dänemarks Kapitän Simon Kjaer war ebenfalls wütend und verglich Di Maios Foul mit jenem an Brasiliens Neymar bei der WM 2014 in Brasilien. Damals rammte Kolumbiens Verteidiger Juan Zúñiga sein Knie in den Rücken Neymars, der gerade einen Ball annehmen wollte. Der Flügelstürmer verpasste den Rest der Heim-WM und die Seleção verlor anschließend im Halbfinale mit 1:7 gegen Deutschland.

"Ich habe den Schiedsrichtern am Ende gesagt, dass es eine klare Rote Karte beim Foul gegen Höjlund ist, weil es zu 100 Prozent absichtlich war - und ich denke, dass es einst auch so eine Situation mit Neymar gegeben hat", sagte der Verteidiger. "Genau das Gleiche, als ein Knie in die Wirbelsäule bekommt und sich praktisch den Rücken bricht."

Kjaer behauptete sogar, er habe mitbekommen, wie Spieler San Marinos darüber diskutiert hätten, wie sie Höjlund verletzen könnten. "Es ist gefährlich, und er (der Schiedsrichter) steht direkt daneben", fügte er hinzu. "Schließlich habe ich ihm direkt auf dem Spielfeld gesagt, dass sie nach der Situation jetzt auf seine Knie gehen werden. Ich habe auch zum Schiedsrichter gesagt: 'Wollen Sie, dass ich jetzt übersetze?' Wir haben auch den VAR. Man kann von hinten sehen, dass er das zu 100 Prozent absichtlich macht."

Kjær spielt seit 2020 für die AC Mailand in der Serie A, in San Marino wird italienisch gesprochen.

WIE GEHT ES WEITER? Höjlund wird sich nun auf den Vereinsfußball konzentrieren können und am Samstag in der Premier League hoffentlich ohne Blessuren mit Manchester United gegen Sheffield United antreten.