Raheem Sterling über Abschied von Manchester City: "Ich war wütend, sauer"

Raheem Sterling wechselte im Sommer überraschend von Man City zu Chelsea. Rückblickend zeigt er sich offen über seinen Abschied.

Raheem Sterling hat in einem Interview auf seinen überraschenden Transfer von Manchester City zum FC Chelsea zurückgeblickt. Der Flügelspieler verließ im Sommer, ein Jahr vor Ablauf seines Vertrages, den englischen Meister und schloss sich für eine Ablösesumme in Höhe von 56 Millionen Euro den Blues an.

"Damals war ich wütend, sauer, all das", sagte er Sky Sports über die Zeit, als sein Entschluss reifte, City aufgrund der geringen Einsatzzeiten unter Trainer Pep Guardiola zu verlassen. "Es war schade, dass das so zu Ende gegangen ist, denn ich hatte dort eine tolle Zeit", ergänzte Sterling.

Sterling: "Jeder will sich gebraucht fühlen"

Er gab einen Einblick in seine Gefühlswelt und erklärte damit, warum er die Cityzens verließ. "Jeder Mensch will sich gebraucht fühlen - das ist im Fußball auch so. Wenn man alles gibt, beispielsweise bei den Geburtstagen der eigenen Kinder nicht da ist und dann auf eine bestimmte Art und Weise behandelt wird, dann ist das einfach nur enttäuschend", verriet Sterling.

Der 27-Jährige hofft, durch seinen Wechsel seine persönlichen WM-Chancen verbessert zu haben. Bislang absolvierte er für England 77 Länderspiele, in denen er 19 Tore erzielte.