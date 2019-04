Ex-HSV-Star Rafael van der Vaart gibt sein Darts-Debüt in Dänemark

Rafael van der Vaart spielte bei Real Madrid, Tottenham Hotspur und dem HSV. Jetzt gibt er sein Debüt bei einem offiziellen Darts-Turnier.

Der ehemalige Bundesligastar Rafael van der Vaart geht wieder auf Trefferjagd. Der frühere Mittelfeldmotor des gibt am 4. und 5. Mai sein Debüt bei einem offiziellen Darts-Turnier.

Van der Vaart nimmt an der Denmark Open in Esbjerg teil, einem Wettbewerb der British Darts Organization (BDO). Gemeinsam mit dem 36-Jährigen, der seine Spieler-Karriere 2018 bei Esbjerg fB in Dänemark beendet hatte , tritt auch dessen Bruder Fernando an.

van der Vaart gewann 2013 ein Darts-Showturnier

Rafael van der Vaart hat schon seit langem sein Herz für Darts entdeckt. 2013 gewann er an der Seite der Darts-Legende Raymond van Barneveld ein Showturnier in Hamburg. Bei der Promi-Darts-WM wurde er gemeinsam mit Weltmeister Michael van Gerwen Zweiter.

Van der Vaart bestritt 109 Länderspiele für die , erzielte dabei 25 Tore. Für den Hamburger SV kam er in 152 Spielen auf 45 Treffer. Er lief unter anderem auch für und auf.