Das Rätsel um den schwarzen Ring von Cristiano Ronaldo ist gelöst.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo war am Sonntag beim Finale des spanischen Supercups zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid zu Gast. Dabei fiel den Fans ein schwarzer Ring am Finger des Portugiesen auf, der Fragezeichen hinterließ.

WAS IST DER HINTERGRUND? Schnell hatte es Spekulationen gegeben, ob Ronaldo seine langjährige Freundin Georgina Rodriguez, mit der er zwei Kinder hat, heimlich geheiratet hat. Doch die spanische AS verwies das Gerücht nun in das Reich der Fabeln.

Bei dem vermeintlichen Schmuckstück handelt es sich um einen smarten Fitnessring, der von der finnischen Firma "Oura Health" entwickelt wurde. Dieser zeichnet unter anderem seinen Schlaf, die Herzfrequenz, Körpertemperatur und jede Bewegung des 39-jährigen Stürmers auf.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Günstig ist der Ring allerdings nicht. Die billigere Variante kostet rund 275 Euro, die teuerste 320 Euro.

Dass Ronaldo sein neues Hilfsmittel selbst bezahlen musste, ist ziemlich unwahrscheinlich. Vermutlich handelt es sich um ein Werbegeschenk.

DAS BILD ZUR NEWS: