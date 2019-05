Radja Nainggolan: Cagliari-Talent Nicolo Barella zu Inter? "Jemand, der das Spiel seiner Mitspieler verbessert"

Inter Mailand buhlt offenbar um die Dienste von Nicolo Barella. Mittelfeldspieler Nainggolan lobt den 22-Jährigen und hofft auf einen Sommertransfer.

Radja Nainggolan von Serie-A-Klub hat über einen möglichen Transfer von -Talent Nicolo Barella gesprochen und durchsickern lassen, dass er sich den Italiener gut als Teamkollegen vorstellen kann.

"Er ist so ein Spielertyp, der auf dem Platz immer alles gibt. Er macht vielleicht keinen Unterschied durch Tore oder Assists, aber er ist ein unerlässlicher Spieler für das Team. Einfach jemand, der das Spieler seiner Mitspieler verbessert", sagte der Belgier im Interview mit DAZN.

Nainggolan hofft auf Barella: "Wichtig für den Erfolg der Mannschaft"

Bei den Nerazzurri zählt Barella zu den Kandidaten auf einen Transfer im Sommer, was Nainggolan durchaus befürworten würde: "Mit großartigen Spielern gemeinsam aufzulaufen, ist immer gut. Er ist niemand, der selbst viel Aufmerksamkeit für sich will, aber er ist dennoch wichtig für den Erfolg der Mannschaft."

Der ehemalige belgische Nationalspieler, der im Sommer 2019 aus Rom in die italienische Modemetropole kam, sieht auch kein Problem darin, dass Barella vor drei Jahren noch in der Serie B kickte. "Jeder, der zuvor in der zweiten Liga gespielt hat, wird sagen: 'Wenn man für eine bessere Mannschaft aufläuft, wird alles einfacher'. Das ist auch so, weil das Team und auch die Mitspieler einfach besser sind", so der 31-Jährige weiter.

Nainggolan: Konkurrenz durch Barella? "Interessantes Battle"

Der 22 Jahre alte Barella steht noch bis 2022 bei Inters Ligakonkurrent Cagliari Calcio unter Vertrag. In 32 Serie-A-Spielen der laufenden Saison traf der zentrale Mittelfeldspieler einmal selbst und legte vier Treffer auf.

Sollte sich der aktuelle Tabellendritte die Dienste Barellas sichern, könnte es zu einem Kampf um einen Stammplatz mit Nainggolan kommen, der ebenfalls im zentralen Mittelfeld beheimatet ist. "Das könnte ein interessantes 'Battle' werden", so der Belgier, der von 2010 bis 2014 für Cagliari kickte, abschließend.

Anfang April wurde auch Borussia Dortmund mit dem Barella in Verbindung gebracht.