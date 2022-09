Nach dem Tod von Queen Elizabeth II.: Werden englische und schottische Teams in der Champions League spielen?

England trauert um die Queen. Welche Auswirkungen hat der Tod von Elizabeth II. auf die kommenden Champions-League-Spiele?

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. trägt Großbritannien Trauer. Zahlreiche Sportveranstaltungen wurden bereits abgesagt. Aber was ist mit den kommenden Partien der englischen und schottischen Teams in der Champions League? Wir klären auf.

Im Alter von 96 Jahren ist Queen Elizabeth II. am Donnerstag gestorben. Ganz Großbritannien trägt seither Trauer, der Sport ruht. Zahlreiche Veranstaltungen für das Wochenende wurden abgesagt, auch der Fußball nimmt sich keine Sonderstellung heraus. Doch wie sieht es nach dem Wochenende aus?

Denn bereits am 13. und 14. September soll der nächste Spieltag in der Champions League über die Bühne gehen. Schon am Todestag der Queen gab es Überlegungen, die Partien der englischen und schottischen Klubs in der Europa League und der Conference League abzusagen. Schlussendlich wurden die Partien mit einer Schweigeminute durchgezogen, für die Champions League aber muss das nichts heißen.

Großbritannien trauert um die Queen: Werden die Spiele der englischen und schottischen Teams in der Champions League nun abgesagt? GOAL hat die Antwort.

Tod von Queen Elizabeth II.: Werden die Partien der englischen und schottischen Klubs in der Champions League abgesagt?

Am 13. und 14. September geht der zweite Spieltag der laufenden Champions-League-Saison über die Bühne. Auch die vier englischen Teams Manchester City, FC Liverpool, FC Chelsea und Tottenham Hotspur sowie die beiden schottischen Klubs Celtic Glasgow und Glasgow Rangers sollen dann eigentlich im Einsatz sein. So sieht der Spielplan aus:

Datum Begegnung 13. September | 18.45 Uhr Sporting Lissabon vs. Tottenham Hotspur 13. September | 21 Uhr FC Liverpool vs. Ajax Amsterdam Glasgow Rangers vs. SSC Neapel 14. September | 18.45 Uhr Schachtar Donezk vs. Celtic Glasgow 14. September | 21 Uhr FC Chelsea vs. RB Salzburg Manchester City vs. Borussia Dortmund

Nach aktuellem Stand gibt es noch keine Entscheidung, ob die Partien stattfinden werden. Berichten zufolge laufen aktuell Gespräche mit der UEFA, wie mit dieser außergewöhnlichen Situation umgegangen werden soll. Allerdings stoppte Liverpool vorsorglich bereits den Kartenvorverkauf für die Partie gegen Ajax.

Am Freitagabend berichteten die Manchester Evening News jedoch, dass zumindest die Partie zwischen City und dem BVB wie geplant ausgetragen werden soll. Dies wäre ein Indikator dafür, dass Absagen wohl nicht geplant sind.

Tod der Queen: Wie reagierte die Premier League?

Nach dem Tod der Queen hatte die Premier League schnell reagiert und den folgenden Spieltag in der höchsten englischen Spielklasse abgesagt. Auch die English Football League, die für die zweite, dritte und vierte Liga zuständig ist, zog nach.

Auch in Schottland wird am Wochenende nicht gespielt. Nachholtermine standen noch nicht fest. Der Profifußball ruht nach dem Tod der Monarchin, ebenso wie weitere Sportarten.

Queen Elizabeth II. ist tot: Welche weiteren Konsequenzen für den Sport gab es?

Nicht nur König Fußball erwies der Queen die letzte Ehre, auch andere Sportveranstaltungen in Großbritannien wurden abgesagt. So wurde etwa das Radrennen "Tour of Britain" vorzeitig abgebrochen, eigentlich sollte die Rundfahrt bis zum 11. September dauern. Auf die letzten drei Etappen wurde jedoch verzichtet.

Die BMW PGA Championship der Profigolfer wurde komplett abgesagt, ebenso Pferderennen und Rugbyspiele.

Queen Elizabeth II.: Wie lange gilt die Trauerphase?

Am Freitag nach dem Tod der Königin hat die britische Regierung den Beginn der nationalen Trauerphase ausgerufen. Diese soll bis zum Ende des Tages andauern, an dem Elizabeth II. offiziell beigesetzt wird. Das Begräbnis der Monarchin wird voraussichtlich am 19. September stattfinden.

Allerdings hieß es in einer mehrseitigen Handlungsempfehlung der Regierung, dass Veranstalter ihre Unterhaltungs- oder Sportereignisse nicht absagen oder verschieben müssen. Stattdessen könne der Trauer auch auf anderem Wege Ausdruck verliehen werden.