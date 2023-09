PSG zeigte wohl ebenfalls Interesse an einem Transfer von Antoine Griezmann

PSG ging in diesem Sommer auf eine große Shoppingtour und hatte dabei wohl auch Antoine Griezmann auf der Einkaufsliste.

WAS IST PASSIERT? Paris Saint-Germain hatte in seiner Transferoffensive im Sommer wohl auch einen französischen Weltmeister auf dem Zettel. Laut der L'Equipe soll Antoine Griezmann in den Fokus der Pariser gerückt sein, doch der Offensiv-Star hatte offenbar hohe Erwartungen bezüglich des Gehalts.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 32-Jährige soll aufgrund seiner Ausstiegsklausel von unter 25 Millionen Euro in diesem Sommer heiß begehrt gewesen sein. Vor allem in Saudi-Arabien, wo man ihm offenbar ein Jahresgehalt von 50 Millionen Euro bot.

Laut L'Equipe hatte sich auch PSG um einen Wechsel bemüht. Allerdings waren angeblich die Gehaltsforderungen des französischen Nationalspielers von Atlético Madrid zu hoch.

WIE GING ES WEITER? Die Offensiv-Reihe verstärkte der amtierende Ligue-1-Meister dennoch hochkarätig: Mit Ousmane Dembélé holten die Pariser Qualität auf den Flügel, zudem kamen in Persona von Gonçalo Ramos und Randal Kolo Muani zwei entwicklungsfähige Hochkaräter für die Spitze.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Griezmann zeigte in der vergangenen Saison starke Leistungen für Atlético, in 48 Spielen erzielte der 121-fache französische Nationalspieler 16 Tore und legte 19 Treffer auf.