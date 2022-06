PSG zeigt offenbar Interesse an Sassuolo-Stürmer Scamacca

PSG zeigt wohl Interesse an Sassuolo-Stürmer Gianluca Scamacca. Ein Transfer könnte Folgen von Mauro Icardi und sogar Neymar haben.

Paris Saint-Germain zeigt offenbar Interesse an einer Verpflichtung von Sassuolo-Stürmer Gianluca Scamacca. Dies berichtet der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio.

Demnach würden PSGs designierter Sportdirektor Luis Campos und Spielerberater Alessandro Lucci bereits in regem Kontakt stehen, um einen möglichen Transfer zu besprechen.

Uneinigkeit gibt es aber wohl noch bei der Ablösesumme, denn während Sassuolo rund 50 Millionen Euro fordern soll, will PSG bislang nur 35 Millionen Euro zuzüglich Prämien bezahlen.

Gianluca Scamacca bei Sassuolo bis 2026 unter Vertrag

Der 23-jährige Stürmer, der bereits als möglicher Nachfolger von Erling Haaland bei Borussia Dortmund gehandelt wurde, erzielte in der abgelaufenen Saison 16 Tore in 38 Pflichtspielen für Sassuolo, seinen Vertrag dort hatte er erst im April bis 2026 verlängert.

Für Italien bestritt Scamacca bislang sieben Länderspiele, beim 2:5 gegen Deutschland in der Nations League am Dienstag in Mönchengladbach wurde er in der Schlussphase eingewechselt.

Sollte Scamacca nach Paris wechseln, dürften die Tage von Mauro Icardi gezählt sein, wenngleich der Argentinier auch in der kommenden Saison beim französischen Meister bleiben will.

PSG: Was passiert mit Mauro Icardi und Neymar?

"Ich stehe immer noch bei Paris Saint-Germain unter Vertrag für die nächsten zwei Jahre. Meine Karriere ist nicht in Gefahr, so wie ihr sagt. Ich habe mich entschieden zu bleiben", zitiert Transferexperte Fabrizio Romano den Mittelstürmer.

In der Offensive steht bislang lediglich der Abgang von Angel Di Maria fest, der den Klub ablösefrei verlassen wird. Bei Neymar ist PSG nach Informationen von GOAL und SPOX aber ebenfalls gesprächsbereit.