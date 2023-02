PSG will Neymar im Sommer offenbar loswerden

PSG will Neymar so schnell wie möglich loswerden, nachdem er nach der Pleite gegen Monaco seine Mannschaftskameraden kritisiert hat.

WAS IST PASSIERT? Paris Saint-Germain hat angeblich keine Geduld mehr mit Neymar und ist bereit, ihn auf die Transferliste zu setzen, wenn das Sommerfenster öffnet. Dies berichtet Foot Mercato.

Die PSG-Offiziellen haben sich zu diesem Schritt entschlossen, nachdem Neymar seit seiner Rückkehr von der Weltmeisterschaft 2022 nur durchwachsene Leistungen gezeigt hat und sein letzter Auftritt gegen Monaco einen neuen Tiefpunkt darstellte.

Der 31-Jährige soll bei der 1:3-Niederlage seine Kollegen Vitinha und Hugo Ekitike beleidigt haben und nach dem Spiel in eine verbale Auseinandersetzung mit Sportberater Luis Campos verwickelt gewesen sein.

WAS IST DER HINTERGRUND? Neymar hat im Parc des Princes noch einen Vertrag bis 2027 und bereits betont, dass er in Paris glücklich ist. Seine Beziehung zu Superstar Kylian Mbappé soll jedoch ebenfalls nicht die beste sein, außerdem hat der Brasilianer während seiner bislang fünfjährigen Zeit beim Verein nicht ganz die Erwartungen erfüllt, da seine Einstellung immer wieder in Frage gestellt wurde.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Neymar wurde im Sommer 2017 für eine Weltrekordsumme von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona verpflichtet. Seitdem hat er in 171 Spielen für PSG 117 Tore und 76 Vorlagen beigesteuert, doch seine Zeit in Paris scheint sich dem Ende zuzuneigen.

Der brasilianische Nationalspieler wurde in der Vergangenheit mit den Premier-League-Giganten Manchester United und Chelsea in Verbindung gebracht, aber PSG hat noch keine offiziellen Angebote für den Angreifer erhalten.

WIE GEHT ES WEITER? Das nächste Spiel der Mannschaft von Christophe Galtier findet am Dienstag statt, wenn sie im Achtelfinalhinspiel der Champions League auf Bayern München trifft. Ob Neymar wieder in der Startelf stehen wird, bleibt abzuwarten.