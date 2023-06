PSG verzichtet auf Meisterfeier - Trainer Christophe Galtier sendet Nachricht an Sergio Rico nach Reitunfall

Christophe Galtier hat erklärt, dass PSG aufgrund der Sorgen um Sergio Ricos Gesundheit nach einem Reitunfall keine Meisterfeier veranstalten wird.

WAS IST PASSIERT? Christophe Galtier, Trainer von Paris Saint-Germain hat erklärt, dass der Klub keine Meisterfeier wegen den Gesundheitszustands von Ersatztorhüter Sergio Rico ausrichten wird. Rico befindet sich in einem "ernsten Zustand" nach einem Unfall und der französische Meister PSG hat bereits aus Respekt vor dem 29-Jährigen sein jährliches Gala-Dinner abgesagt. Seine Frau schrieb bereits eine Nachricht auf Instagram, in der sie Rico anflehte, gesund zu werden: "Verlass mich nicht, mein Lieber."

WAS WURDE GESAGT? Galtier hat nun bestätigt, dass es keine unmittelbaren Meister-Feierlichkeiten nach dem Spiel an diesem Wochenende geben werde. Auf seiner Pressekonferenz am Donnerstag sagte er: "Es war eine sehr schwierige Woche. Wir kamen vom Titelgewinn am Samstag zu einem bösen Erwachen am Sonntag. Wir sind alle betroffen, wir versuchen alles, unsere Gedanken mit Trainingseinheiten freizubekommen. Wir alle zusammen senden Energie an Sergio, seine Mutter, seine Frau und alle, die ihm nahestehen."

Galtier fuhr fort: "Die Spieler fragen immer nach Neuigkeiten, wir müssen weiter Hoffnung haben, positiv bleiben und unsere Energie Sergio schicken, der kämpft. Wir müssen an die Medizin glauben."

WAS IST DER HINTERGRUND? Anstelle der üblichen Feierlichkeiten werden die PSG-Spieler und -Teambetreuer eine Nachricht an ihren Teamkollegen nach Abpfiff an diesem Wochenende senden. Nach bestätigten Informationen befindet sich Rico weiterhin mit einer Kopfverletzung auf der Intensivstation.

WIE GEHT ES WEITER? PSG wird versuchen, die Saison mit einem Sieg abzuschließen und damit 88 Punkte aus 38 Spielen zu erreichen. Es wird das letzte Spiel für Lionel Messi im Parc des Princes sein, nachdem Galtier bestätigt hat, dass der Weltmeister den Klub verlassen wird, wenn sein Vertrag am Saisonende ausläuft.