PSG-Keeper Sergio Rico bei Reitunfall lebensgefährlich verletzt

Sergio Rico hatte in seiner Heimat Andalusien einen Reitunfall. Der Zustand des PSG-Keepers soll inzwischen wieder stabil sein.

WAS IST PASSIERT? Ersatztorhüter Sergio Rico vom französischen Fußballmeister Paris St. Germain hat bei einem Reitunfall ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Der Spanier befinde sich in einem "ernsten Zustand", teilte ein PSG-Sprecher am Sonntag mit.

DAS BILD ZUR NEWS:

Getty Images

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Vorfall ereignete sich in Ricos Heimat Andalusien. Wie der lokale Fernsehsender Canal Sur berichtet, wurde Rico mit einem Hubschrauber in das Krankenhaus Virgen del Rocio in Sevilla gebracht. Dort wurden lebenserhaltende Maßnahmen eingeleitet.

Laut einem Bericht der Zeitung Marca ist der 29-Jährige inzwischen stabil. Noch am Samstag hatte Rico im Auswärtsspiel gegen Racing Straßburg (1:1) auf der Bank gesessen.

Durch das Remis hatte PSG den Meistertitel perfekt gemacht. Ricos Ex-Klub FC Sevilla wünschte dem Schlussmann per Twitter "viel Kraft und eine schnelle Genesung".