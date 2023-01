PSG beobachtet die Entwicklung von Crystal Palaces Top-Talent Michael Olise

Auf der Suche nach einem Flügelspieler für die Zukunft ist Paris Saint-Germain offenbar bei Crystal Palace fündig geworden.

WAS IST PASSIERT? Paris Saint-Germain hat ein Auge auf Flügelspieler Michael Olise von Premier League-Klub Crystal Palace geworfen und beobachtet dessen Situation genau. Das berichtet die britische Daily Mail. Auf der Suche nach jungen, talentierten Spielern für die Zukunft seien die Franzosen auf den 21-Jährigen aufmerksam geworden, in Paris wolle man die Entwicklung des Top-Talents in der laufenden Saison genau beobachten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Michael Olise wurde in London geboren und hat französische Wurzeln. Der 21-Jährige hat noch kein A-Länderspiel absolviert, lief in der Vergangenheit aber bereits für Jugendnationalmannschaften des Weltmeisters von 2018 auf. Seit Juli 2021 steht der Flügelspieler im Profikader von Crystal Palace und verbesserte sich seitdem enorm.

In der laufenden Spielzeit verbucht das Riesentalent ein Tor und vier Assists in 16 Spielen und avanciert immer mehr zu einem Leistungsträger im Team von Teammanager Patrick Vieira.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Laut Daily Mail wolle man auf Seiten von PSG abwarten, wie die Entwicklung des Spielers in der laufenden Saison weitergeht. Ob Olise ein Kandidat für die Franzosen ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt daher noch schwer zu sagen. Wenn der 21-Jährige seine starken Leistungen der vergangenen Wochen und Monate bestätigt, könne er durchaus zum Transferziel für den französischen Hauptstadtklub werden.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Michael Olise wurde am 12. Dezember 2001 in London geboren, besitzt die französische und englische Staatsbürgerschaft. Der Vertrag des 21-Jährigen bei Crystal Palace läuft bis zum 30. Juni 2026. 2021 hatte Palace Olise für eine Ablöse von 9,3 Millionen Euro vom FC Reading geholt.